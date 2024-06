Lewandowski wyznał u Olejnik prawdę na temat Probierza. To się selekcjoner ucieszy

Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski 20 września, kiedy zastąpił na stanowisku zwolnionego Fernando Santosa. Bardzo szybko wprowadził spore zmiany, gdyż podziękował za grę doświadczonym Grzegorzowi Krychowiakowi czy Kamilowi Glikowi. Postanowił za to na młodych, a szansę zostali m.in. Patryk Peda, Patryk Dziczek oraz aktualnie jeden z liderów Jakub Piotrowski. Wszyscy piłkarze zgodnie twierdzą, że mają bardzo dobre relacje z trenerem, a ponadto zespół odzyskał atmosferę.

Zobacz wideo Zabawa na treningu kadry! Tak Probierz buduje atmosferę

Robert Lewandowski wyznał prawdę na temat Probierza. "Zawsze będziemy to szanowali"

Nie ma co ukrywać, że Probierz ma świetny kontakt z piłkarzami, z którymi zna się od wielu lat. Do tego grona nalezą m.in. Karol Świderski, Paweł Dawidowicz czy Przemysław Frankowski. Mimo to cała grupa wygląda na niezwykle zgraną, a selekcjoner stał się jej prawdziwym przywódcą. Jakie zdanie ma zatem o nim Robert Lewandowski?

- Trener Probierz wie, kiedy być wymagającym, a kiedy trochę odpuścić. Jest przede wszystkim szczery. Mówi to co czuje, to co myśli. Kiedy jest z nami szczery, to niezależnie od tego czy to są trudne, czy łatwe decyzje, to zawsze będziemy to szanowali. Piłkarz może nie akceptować jakiejś decyzji, ale wie, że drużyna jest najważniejsza - przekazał w programie "Kropka nad i".

Naszymi rywalami w grupie Euro 2024 będą Holandia, Austria oraz Francja. Fani zdają sobie sprawę z tego, że szanse na awans do fazy pucharowej są znikome. Probierz zapowiada jednak, że nie jedziemy do Niemiec na wycieczkę. I tak samo uważa kapitan naszej kadry.

- Strachu nie mamy. Mamy ten szacunek, respekt przed przeciwnikami, bo zdajemy sobie sprawę, jak są mocni. Ale z perspektywy czasu stwierdzam, że to, co jest wewnątrz, jest najważniejsze. Będziemy próbowali z nas wyciągnąć nie tylko maks, ale ponad sto procent, wtedy będziemy mieli szanse na zrobienie fajnego wyniku - oznajmił.

Probierz powołał na czerwcowe zgrupowanie przed Euro 28 zawodników, natomiast w ostatniej chwili awaryjnie dowołał też Jakuba Kałuzińskiego. Po spotkaniu z Ukrainą będzie musiał jednak skreślić trójkę, gdyż do Niemiec pojedzie "tylko" 26 reprezentantów. Lewandowski jest pewny, że może pociągnąć drużynę do sukcesu. - Od wewnątrz czuję pozytywną moc i mam nadzieję, że ona będzie widoczna - podsumował.