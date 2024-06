Kamery przyłapały reprezentanta Polski. "Żeby mnie ku*** nie wycięli!" [WIDEO]

Reprezentacja Polski na EURO 2024 trafiła do trudnej grupy. 16 czerwca zagra z Holandią, pięć dni później z Austrią, a 25 czerwca z Francją. Faworytem tej rywalizacji nie będzie, ale polscy kibice wierzą, że na turnieju da się sprawić niespodziankę. Najpierw jednak czas na spotkania towarzyskie. Pierwsze już w piątek 7 czerwca z Ukrainą.

Kamery przyłapały Skórasia. "Żeby mnie..."

- Michał Probierz na zgrupowanie przed Euro powołał 28 zawodników. W sobotę, dzień po sparingu z Ukrainą, selekcjoner będzie musiał skreślić dwa nazwiska. W tej chwili kandydatów do tego, by nie pojechać na turniej w Niemczech, jest kilku. Wśród nich na pewno jest Michał Skóraś, skrzydłowy Club Brugge, który przyjechał na kadrę trochę nieoczekiwanie, bo w reprezentacji zajął miejsce Matty'ego Casha - pisał dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Były zawodnik Lecha Poznań miał udaną końcówkę sezonu i wskoczył do drużyny narodowej, w której nie grał od września. Wówczas, jeszcze za kadencji Fernando Santosa, wystąpił w przegranym meczu z Albanią (0:2).

Przygotowania Skórasia i reszty zawodników powołanych przez Michała Probierza kibice mogą śledzić w lubianych przez siebie vlogach kanału "Łączy nas piłka". Kulisy zgrupowań pokazują reprezentację Polski od kuchni. Kamerze często zdarza się zarejestrować zabawne sceny. Nie inaczej było tym razem.

Tym razem piłkarze mieli odpowiedzieć na pytanie czym dla nich jest udział w mistrzostwach Europy. W środowym vlogu (od 5:20) pojawił się między innymi Skóraś. - No, ale to ja jadę na sto procent na EURO? Żeby mnie tu k**** nie wycięli! - przyznał ze śmiechem.

Po chwili - już z poważną miną - zdradził: - Udział w mistrzostwach Europy jest dla mnie czymś niesamowitym, bo mogę spełniać swoje najskrytsze marzenia.

Michał Skóraś, który na zgrupowaniu pojawił się jako mistrz Belgii, na konferencji prasowej przyznawał, że nie czuje się pewniakiem do wyjazdu na EURO. - Wiem, że muszę walczyć. Każdy ma gdzieś to z tyłu głowy, że jeszcze dwóch zawodników zostanie skreślonych. A przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że muszę udowodnić swoją wartość na najbliższych treningach i podczas meczu z Ukrainą - powiedział wprost.

24-latek to siedmiokrotny reprezentant kraju, który zna już stawkę gry na wielkim turnieju. W 2022 roku był jednym z zawodników, którzy wystąpili na mistrzostwach świata w Katarze. Podczas mundialu zagrał 45 minut przeciwko przyszłym mistrzom świata Argentyńczykom (0:2).