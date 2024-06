Kuriozalny początek konferencji reprezentacji Polski. Do akcji wkroczył rzecznik

- Czyżby nie było pytań? - spojrzał po sali rzecznik kadry Emil Kopański. Pytania w końcu się pojawiły, ale środowa konferencja z Pawłem Dawidowiczem i Kacprem Urbańskim - patrząc po sali i liczbie dziennikarzy - nie wzbudziła wielkiego zainteresowania. A na pewno mniejsze niż trzy poprzednie konferencje: pierwsza z Michałem Probierzem i Robertem Lewandowskim, druga z Michałem Skórasiem i Jakubem Piotrowskim i trzecia z Janem Bednarkiem i Sebastianem Szymańskim.

Dawidowicz: Uciekło mi parę lat w tej kadrze

Dawidowicz i Urbański nie są piłkarzami z pierwszego szeregu. Szczególnie Urbański, który debiutuje na zgrupowaniu reprezentacji. Ale Dawidowicz też, bo choć jest w kadrze od dziesięciu lat, to przez ten czas uzbierał ledwie dziesięć występów.

- To prawda. Uciekło mi parę lat w tej kadrze. Ale w ostatnim czasie nie mam problemów, zmieniłem styl życia i wierzę, że to jest ta chwila - powiedział w środę Dawidowicz.

29-letni obrońca Hellasu nie jest pewniakiem do wyjazdu na mundial, ale i tak ma większe szanse niż dziesięć lat młodszy Urbański. - Już przeżyłem takie skreślenie z listy [w 2016 roku przed Euro]. Gdybym teraz ostatecznie się na niej nie znalazł, na pewno moje wakacje byłyby krótsze - uśmiechnął się Dawidowicz. - Wyjazd na Euro to na pewno byłoby dla mnie spełnienie marzeń, ale na razie skupiam się przede wszystkim na tym, by pokazać się na treningach i w ogóle zadebiutować w reprezentacji - dodał Urbański.

Zanim kadra Probierza wyleci na Euro, zagra jeszcze dwa mecze towarzyskie - oba w Warszawie: 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Turniej Polacy rozpoczną od meczu z Holandią (16 czerwca), a w grupie czekają nas jeszcze mecze z Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca). - Losowanie tej grupy było idealne pod nas, bo możemy się sprawdzić z mocnymi rywalami i ocenić, w jakim miejscu jesteśmy. Myślę, że mamy szanse być niespodzianką - zapowiedział odważnie Dawidowicz.

