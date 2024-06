Odważna teza Dawidowicza. Ale wypalił! Rywale aż złapią się za głowę

Reprezentacja Polski rozpoczęła w niedzielę zgrupowanie przed Euro 2024. Praktycznie wszyscy dotarli na czas poza Nicolą Zalewski, któremu... spóźnił się samolot. W ostatniej chwili zostali za to dowołani Mateusz Kochalski ze Stali Mielec, który zastąpił kontuzjowanego Oliwiera Zycha, oraz Jakub Kałuziński. Największe zainteresowanie wśród kibiców wywołuje jednak nie kto inny jak Robert Lewandowski.

Paweł Dawidowicz przedstawił odważną tezę. "Losowanie jest idealnie pod nas"

W porównaniu do poprzednich edycji Euro selekcjoner Michał Probierz nie miał szczęścia, gdyż naszymi grupowymi rywalami będą: Holandia, Austria oraz Francja. Mimo to nie traci on optymizmu i wierzy w końcowy sukces, jakim bez wątpienia byłby awans do fazy pucharowej. Niespodziewanie z losowania jest za to zadowolony Paweł Dawidowicz.

- Myślę, że losowanie tej grupy jest idealne pod nas. Możemy się sprawdzić z mocnymi drużynami i będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy. Patrząc na treningi, atmosferę w drużynie, myślę, że możemy zostać niespodzianką tego turnieju - oznajmił podczas środowej konferencji prasowej.

Obrońca Hellasu miał w poprzednich latach spory problem, by przebić się do kadry. Oczywiście, pełnił kluczową rolę w zespole Paulo Sousy, ale za Czesława Michniewicza i Fernando Santosa przegrywał rywalizację z innymi defensorami. Głównym powodem tego były jednak kontuzje.

- Tak, chcę być teraz szefem defensywy. Parę lat mi uciekło, dużo meczów - trochę to odczuwałem. Ale teraz od ośmiu, dziewięciu miesięcy dużo zmieniłem w diecie, w sposobie życia i to jest klucz. Nie mam już tych problemów, dlatego myślę, że to odpowiedni czas dla mnie - stwierdził.

Reprezentacja Polski rozpocznie Euro 2024 w niedzielę 16 czerwca, kiedy zmierzy się z Holandią. Zanim wyjedzie do Niemiec czekają ją jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą (07.06) oraz reprezentacją Turcji (10.06).