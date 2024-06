Milik przerwał milczenie. "Nawet jeśli to zabrzmi nieskromnie"

15 października 2023 r. - to data ostatniego meczu Arkadiusza Milika w reprezentacji Polski. Wtedy Milik zagrał 71 minut w meczu z Mołdawią (1:1). Później nie znalazł się w kadrze reprezentacji na listopadowe i marcowe zgrupowanie. - Nigdy z nikogo łatwo się nie rezygnuje. Rola selekcjonera zmusza jednak do dokonywania wyborów. Jasne, że brak takiego zawodnika może budzić dyskusje i wiem, że dziennikarze będą zahaczać o ten temat. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte - tłumaczył Michał Probierz przed barażami o Euro 2024.

"Czwartkowymi powołaniami na listopadowe mecze reprezentacji Polski Michał Probierz dał jasny sygnał: gra w wielkim klubie to nie wszystko. Arkadiusz Milik nie przez miesiąc, lecz przez lata nie dawał kadrze tego, czego się od napastnika oczekuje" - a tak w listopadzie pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl. Wydawało się, że Milik może nie znaleźć się w kadrze na mistrzostwa Europy, ale Probierz uwzględnił go w 29-osobowej kadrze.

Łącznie na liście znajduje się pięciu napastników: Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Niewykluczone, że jednego z nich Probierz skreśli przed wyjazdem na mistrzostwa Europy.

Milik komentuje brak powołań do reprezentacji. "To było mi potrzebne"

Milik udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty podczas czerwcowego zgrupowania Polaków. Krótko postanowił odnieść się do faktu, że ostatnio nie był powoływany do kadry przez Probierza. - Wydaje mi się, że coś takiego było mi potrzebne. Że to ostatecznie wyjdzie mi na dobre. Może potrzebowałem takiego odpoczynku od kadry, spojrzenia na to z innej perspektywy, zatęsknienia znów za reprezentacją. To trochę taka sytuacja jak w klubie, gdy byłem sadzany na ławkę. Nawet w trudnych momentach w karierze te problemy udawało mi się przekuć na coś dobrego i wierzę, że tak samo będzie teraz - powiedział.

- Probierz zadzwonił do mnie parę dni przed powołaniami i poinformował, że będę w kadrze. Czy boję się skreślenia z listy przed Euro? Nie mam pojęcia, kogo skreśli trener, czy napastnika, czy kogoś innego. Jestem na kadrze i staram się czerpać radość z tego, że tu jestem - dodał Milik. Jego zdaniem celem Polski na Euro 2024 powinno być wyjście z grupy. - Żeby wyjść z tej grupy, trzeba będzie zrobić coś super. Może nie coś niezwykłego, ale zagrać bardzo dobrze. Na pewno nie chcemy skończyć tego turnieju na trzech meczach - przekazał.

Milik wprost o swojej przyszłości. "Nigdzie się nie wybieram"

We wspomnianym wywiadzie Milik postanowił odnieść się do medialnych spekulacji w związku z jego przyszłością w Juventusie. W poprzednim sezonie zagrał w 36 meczach, w których strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Czy Milik zostanie w Turynie? - Chcę zostać w Juventusie. Mam jeszcze dwa lata kontraktu. Nigdzie się nie wybieram. Zdaję sobie sprawę, że Juventus to wielki klub, który szuka nowych piłkarzy. Miałem wiele dobrych momentów w tym sezonie i czekam na kolejny. W Juventusie. Nie było rozmowy po zakończeniu sezonu, że jestem na sprzedaż - poinformował.

Już przed sezonem wiedziałem, że będzie troszkę ciężej o grę. Chciałem grać jak najczęściej i robiłem wszystko, aby tych minut łapać jak najwięcej. Uważam, nawet jeśli to zabrzmi nieskromnie, że zasługiwałem w wielu momentach, żeby grać trochę więcej, niż grałem, ale cóż - podsumował Milik.

Kontrakt Milika z Juventusem wygasa w czerwcu 2026 r. Obecnie jego konkurentami o miejsce w wyjściowym składzie są Dusan Vlahović oraz Moise Kean.