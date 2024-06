Bednarek ujawnia kulisy kadry! "To nie może być chamstwo. Tylko on się odważył"

- Ja rozumiem krytykę, ale nie może ona przerodzić się w chamstwo. Jak czytam komentarze, to często tak się jednak dzieje. Jeżeli ktoś tyle lat gra w Premier League czy Championship i prezentuje pewien poziom, to na pewno to przeżywa. Każdy ma inny organizm i reaguje na swój sposób, ale obrażanie piłkarzy w tak perfidny sposób nie jest dobre - mówił Michał Probierz cytowany przez "Kanał Sportowy".

Selekcjoner wypowiedział te słowa po marcowych barażach, kiedy na Jana Bednarka spadła lawina krytyki. Stoper Southampton został najpierw obwiniony za stratę gola w meczu z Estonią (5:1), a kilka dni później jeszcze bardziej skrytykowany za swój występ w Cardiff przeciwko Walii (0:0, 5:4 p.k.).

Jan Bednarek chwali Michała Probierza

Bednarek na wtorkowej konferencji mówił o hejcie, który spadł na niego po marcowych meczach. Ujawnił też, że dostał wtedy dużo wsparcia od Michała Probierza. - To wsparcie trenera było dla mnie bardzo ważne - powiedział. - Dziękowałem trenerowi za te słowa, bo był jedną z nielicznych osób, które odważyły się stanąć w mojej obronie. Ja rozumiem krytykę, ale nie chamstwo i brak szacunku, które każdego by zabolały. Dlatego to był bardzo pozytywny bodziec, zbudował mnie i sprawił, że jeszcze więcej chce dać trenerowi i drużynie - dodał Bednarek.

Bednarek na czerwcowe zgrupowanie przyjechał w dobrym nastroju, bo z Southampton po barażach na Wembley awansował do Premier League. - To był dla nas intensywny sezon, mieliśmy w nim wzloty i upadki. Wszystko zakończyło się happy endem, bo wracamy do Premier League. Ale teraz już o tym zapominam i skupiam się na tym, co się dzieje w reprezentacji. Do Euro podchodzimy z optymizmem. To dla nas duże wyzwanie, grupa jest trudna, ale wierzymy we własne możliwości - przyznał Bednarek.

Reprezentacja Polski przed mistrzostwami Europy zagra dwa mecze towarzyskie - oba w Warszawie: 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Turniej Polacy rozpoczną od meczu z Holandią (16 czerwca).

