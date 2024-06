Niespodziewany zwrot Jana Tomaszewskiego. Niewiarygodne, co powiedział o Polsce

Reprezentacja Polski po fatalnych eliminacjach mistrzostw Europy o awans musiała walczyć w barażach. I tym razem już nie zawiodła. Najpierw pokonała Estonię, a następnie po rzutach karnych Walię i zapewniła sobie udział na niemieckim turnieju.

Jan Tomaszewski zaskoczył. Wieszczy kadrze wyjście z grupy

W fazie grupowej polską kadrę czeka bardzo trudne zadanie. Zmierzy się ze znajdującej się w świetnej dyspozycji (19 punktów w ośmiu meczach kwalifikacji) Austrią oraz jednymi z najsilniejszych drużyn w Europie - Holandią i Francją. W związku z tym mało kto spodziewa się wyjścia z grupy nawet z trzeciego miejsca. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma Jan Tomaszewski.

- Mecz z Austrią to będzie praktycznie decydował o wszystkim. Jeśli pokonamy Austriaków, to przy czterech punktach jesteśmy chyba pewni wyjścia z grupy. Z Francuzami spokojnie. Niech oni martwią się, jak wygrać i zobaczymy, jakie będą w trzecim meczu układy. Jestem optymistą nieprawdopodobnym, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Wyjście z grupy musi być - powiedział w rozmowie na kanale YouTube "Super Expressu". I dodał, że widzi szansę na remis w starciu z Holandią, ponieważ będzie to pierwszy mecz tej drużyny i nie będzie jeszcze grała na 100 procent.

Taka opinia Tomaszewskiego to o tyle zaskoczenie, że słynie z krytykowania reprezentacji Polski. Na pewno także nie można było zaliczać do optymisty, jeśli chodzi o ocenę szansy naszej kadry.

W podobnym tonie wypowiedział się również Zbigniew Boniek. - Nasza drużyna ma bardzo szeroko rozstawione widełki, z wszystkimi możemy przegrać i prawie ze wszystkimi wygrać - przyznał w rozmowie z portalem Goal.pl.

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw Europy reprezentację Polski czekają spotkania towarzyskie z Ukrainą (7 czerwca) oraz z Turcją (10 czerwca). Pierwszy mecz na turnieju w Niemczech ekipa Michała Probierza rozegra 16 czerwca. Tego dnia zmierzy się z Holandią. Rozgrywki potrwają do 14 lipca.