Wyliczyli szanse Polski na Euro 2024. To jest dramat

Za niespełna dwa tygodnie reprezentacja Polski zagra na piątym turnieju Euro w swojej historii. W czterech ostatnich podejściach Biało-Czerwoni wyszli z grupy tylko na Euro 2016, gdzie dotarli do ćwierćfinału. Tę historię znają wszyscy - porażka po serii rzutów karnych z Portugalią i utrata szansy gry przeciwko Walii w półfinale turnieju we Francji.

Reprezentacja Polski z małymi szansami na wyjście z grupy na Euro 2024. Przynajmniej według statystyków

A jak to będzie na Euro 2024? Przekonamy się za kilkanaście dni. Oddajmy jednak głos statystykom z We Global Football, którzy postanowili wyliczyć szanse każdej z drużyn na wyjście z grupy, awans do ćwierćfinału, półfinału, finału i końcowe zwycięstwo w turnieju w Niemczech.

Zacznijmy od reprezentacji Polski. W grupie z Francją, Holandią i Austrią statystycy dają Biało-Czerwonym 6,88 proc. szans na pierwsze miejsce. 15,08 proc. szans na drugie, 27 proc. na trzecie i aż - niestety - 51,04 proc. na czwartą pozycję.

Jak to wygląda, uśredniając te wyliczenia? Według tego profilu Polska ma 37,24 proc. szans na wyjście z grupy. A jak to wygląda dalej? 14,56 proc. na ćwierćfinał, 6,12 proc. na awans do półfinału, a 2,48 proc. na wejście do wielkiego finału. A samo wygranie Euro? Zaledwie 0,84 proc.! Tylko pięciu reprezentacjom statystycy dają mniejsze szanse na końcowy sukces od Polski - Słowenii, Gruzji, Rumunii, Słowacji i Albanii.

A kto jest największym faworytem do wygrania Euro? Zaskakująco, bo według We Global Football są to gospodarze imprezy, czyli reprezentacja Niemiec. Mają oni aż 11,4 proc. szans na wygraną. Mimo przewagi własnego terenu może to dziwić, gdyż nasi zachodni sąsiedzi mocno rozczarowywali w ostatnich latach, zwłaszcza na wielkich turniejach. Dalej są Francuzi (9,6 proc.), Hiszpanie (8,92 proc.), Holendrzy (8,48 proc.) i Anglicy (8,44 proc.).

