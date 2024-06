Kwiatkowski wypalił wprost o zachowaniu Probierza ws. powołań. "Byłem zaskoczony"

Wielkimi krokami zbliżają się długo wyczekiwane mistrzostwa Europy w Niemczech. Niedawno poznaliśmy kadrę, którą powołał Michał Probierz. I nie było w niej większych zaskoczeń. Z ważniejszych nazwisk zabrakło jedynie Matty'ego Casha, który ostatnio zmagał się z kontuzjami.

Jakub Kwiatkowski ocenia styl ogłoszenia powołań przez Probierza. "Powinno być wyjątkowe"

Zdecydowanie więcej kontrowersji wywołał styl ogłoszenia powołanych piłkarzy przez Probierza. Selekcjoner nie przekazał listy na uroczystej konferencji prasowej PZPN. Ku zdziwieniu wielu zrobił to na konferencji prasowej... turnieju golfowego Rosa Challenger Cup. Wielu nie spodobała się decyzja szkoleniowca i dali o tym znać w mediach społecznościowych.

"Rozumiem, że Michał Probierz lubi pokazać swoją oryginalność, ale sposób ogłoszenia tej kadry to przynajmniej amatorka, a dodatkowo jakieś dziwne pomieszanie dyscyplin sportu, interesów sponsorów PZPN, interesów jakiegoś pola golfowego. No nie przystoi. " - napisał Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. Podobnego zdania jest również Jakub Kwiatkowski.

- Byłem zaskoczony. W poprzednich latach celebracja tego wydarzenia miała inny wymiar i myślę, że tak to powinno wyglądać. To powinno być coś wyjątkowego, ogłoszenie powołań to budowanie atmosfery Euro - powiedział dyrektor TVP Sport w Kanale Sportowym.

Reprezentacja Polski zmagania na mistrzostwach Europy rozpocznie od meczu z Holandią, który odbędzie się 16 czerwca. Następnie w fazie grupowej zmierzy się jeszcze z Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca). Przed startem turnieju czekają ją dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca).