Nie uwierzycie, co Lewandowski zaczął śpiewać na treningu reprezentacji! [WIDEO]

Robert Lewandowski przebywa już na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed Euro 2024. - Czuję spokój i bardzo pozytywne nastawienie do turnieju i przygotowań. Siła ducha w nas jest. Patrzymy z optymizmem, choć wiemy, w jakiej grupie jesteśmy. Jedziemy pokazać się z dobrej strony i tylko jako drużyna możemy zrobić coś fajnego. Nie czuć "pompowanego balonika", ale niezależnie od tego skupiamy się na tym, co mamy do zrobienia, by w idealnym momencie nadeszła nasza najlepsza forma - mówił kapitan kadry na niedzielnej konferencji prasowej.

Robert Lewandowski zaintonował przyśpiewkę Lecha Poznań

Lewandowski pojawił się na poniedziałkowym treningu reprezentacji Polski i w pewnym momencie zaczął nucić przyśpiewkę... Lecha Poznań! Wszystko uchwycił portal Meczyki.pl.

"Kolejowy herb to nasz znak. Wszyscy boją się nas. Lecha zna cały świat..." - zanucił były piłkarz poznańskiego klubu, co pokazano na TikToku.

Robert Lewandowski w barwach Lecha Poznań rozegrał 82 spotkania, w których zdobył 41 bramek i zanotował 20 asyst. Wraz z "Kolejorzem" sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski. Był także królem strzelców ekstraklasy w sezonie 2009/2010 z 18 bramkami na koncie. Latem 2010 roku opuścił klub na rzecz Borussii Dortmund, która zapłaciła za niego około pięciu milionów euro.

