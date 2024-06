Polacy rozbili rywala na Euro aż 15:0! Absolutny rekord

Już za niespełna dwa tygodnie piłkarze Michała Probierza rozpoczną rywalizację na Euro 2024. W fazie grupowej zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Nie ulega wątpliwości, że nie będą faworytami do awansu, ale nie zamierzają wywieszać białej flagi, o czym przekonywał m.in. sam selekcjoner. Szanse na medale są jednak nikłe. Zdecydowanie większe nadzieje mają za to reprezentanci Polski w amp futbolu, którzy obecnie grają na mistrzostwach Europy we francuskim Evian. Chcą wywalczyć trzeci z rzędu krążek na tej imprezie. W 2017 i 2020 roku zajmowali najniższy stopień podium. Teraz marzą o złocie.

Reprezentacja Polski w amp futbolu imponuje. Rywale zmieceni z boiska. 15:0!

Polacy trafili do grupy z Grecją, Niemcami i Szkocją. - Grecja jest rywalem z niższej półki, Szkocja na Euro awansowała jako ostatnia, a z Niemcami zawsze miło się zmierzyć. Jednak nikogo nie lekceważymy. Losowanie było dla nas dobre, ale obojętnie jakie by nie było, zawsze celujemy w pierwsze miejsce. Jesteśmy faworytem, patrzymy na fazę pucharową i najlepszych. Jesteśmy w trójce zdecydowanych faworytów turnieju. Wierzę, że będzie dobrze - podkreślał prezes Polskiego Związku Amp Futbolu Mateusz Widłak, cytowany przez oficjalną stronę federacji.

Biało-Czerwoni rozegrali już dwa spotkania. Na inaugurację zmierzyli się z Grecją i praktycznie ją zmiażdżyli. Triumfowali aż 7:0. Na tym jednak nie zamierzali poprzestawać i w poniedziałkowe popołudnie rozbili kolejnego rywala i to jeszcze bardziej widowiskowo.

Tego dnia mierzyli się z reprezentacją Szkocji. I już w pierwszej połowie pokazali, kto rządzi na boisku. Po 30 minutach prowadzili aż 6:0. Ale na tym nie zamierzali poprzestawać. W drugiej partii dołożyli kolejne bramki i to aż dziewięć. Sami nie pozwoli rywalom znaleźć drogi do siatki. Tym samym spotkanie zakończyło się prawdziwą deklasacją - 15:0. "Co za wynik! Co za mecz!" - ekscytowała się polska federacja na X.

Komentatorzy nie mogli wyjść z podziwu

- Reprezentacja pokazuje: Przyjechaliśmy do Evian po medale, strzelać bramki, grać na wysokim tempie, wysokim poziomie, nie boimy się nikogo. (...) Jakie to były bramki. Czasami ręce składały się same do oklasków - zachwycali się komentatorzy.

To pierwszy raz w historii, kiedy Polacy zanotowali dwucyfrowy wynik na Euro. Takiego rezultatu nie osiągnęła też żadna inna drużyna na tej imprezie w poprzednich latach, co jest absolutnym rekordem. Tym samym Biało-Czerwoni udowodnili, że są jednym z głównych kandydatów do złotego medalu ME. Ostatni mecz w fazie grupowej rozegrają już we wtorek 4 czerwca, a ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Niemiec.