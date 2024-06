Probierz skreśli dwóch zawodników. Niewygodne pytania na konferencji

Michał Probierz na zgrupowanie przed Euro powołał 28 zawodników. W sobotę, dzień po sparingu z Ukrainą, selekcjoner będzie musiał skreślić dwa nazwiska. W tej chwili kandydatów do tego, by nie pojechać na turniej w Niemczech, jest kilku. Wśród nich na pewno jest Michał Skóraś, skrzydłowy Club Brugge, który przyjechał na kadrę trochę nieoczekiwanie, bo w reprezentacji zajął miejsce Matty'ego Casha.

- Czy jestem tutaj kosztem Casha? Nie wiem, mamy dobre relacje, obaj jesteśmy dobrymi zawodnikami, taka była decyzja trenera - przyznał Skóraś, który na poniedziałkowej konferencji dostał niewygodne pytanie nie tylko na temat Casha, ale też swojej przyszłości w kadrze. - Nie czuję się pewniakiem do wyjazdu na Euro. Wiem, że muszę walczyć - przyznał wprost 24-letni skrzydłowy.

I dodał: - Każdy ma gdzieś to z tyłu głowy, że jeszcze dwóch zawodników zostanie skreślonych. A przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że muszę udowodnić swoją wartość na najbliższych treningach i podczas meczu z Ukrainą.

Skóraś na zgrupowaniu pojawił się także jako mistrz Belgii. - Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dobra jest liga belgijska. Dla mnie transfer tam to był krok w przód. I nauka cierpliwości, co pokazał początek sezonu, który był trudny. Niekiedy działo się tak, że nawet nie jeździłem na mecze, zostawałem w domu. To była ciężka praca, która popłaciła. Zacząłem grać, zdobyliśmy mistrzostwo Belgii. Na początku sezonu nawet nie przeszło mi to przez myśl, że uda mi się to już w pierwszym sezonie w nowym klubie - zaznaczył Skóraś, który skończył sezon w lidze belgijskiej z dwoma golami i czterema asystami w 28 występach.

Piłkarze powołani na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Mateusz Kochalski * .

Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, . Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz.

Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz. Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński. Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Terminarz reprezentacji Polski:

7.06 sparing Polska – Ukraina, godz. 20.45

8.06 ogłoszenie ostatecznej listy 26 powołanych, godz. 12

10.06 sparing Polska - Turcja, godz. 20.45

16.06 Polska – Holandia, godz. 15 (Hamburg)

21.06 Polska – Austria, godz. 18 (Berlin)

25.06 Francja – Polska, godz. 18 (Dortmund)

* Mateusz Kochalski jedzie na Euro jako czwarty bramkarz przewidziany tylko do treningów