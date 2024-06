Alarm w kadrze! Kluczowy reprezentant zmaga się z urazem

Do rozpoczęcia Euro 2024 pozostały już tylko dwa tygodnie, a nasza reprezentacja rozpoczyna właśnie zgrupowanie przed tą imprezą. Zanim pojedzie jednak do Niemiec, czeka ją kilka dni pobytu w Warszawie, a ponadto dwa towarzyskie mecze - z Ukrainą oraz Turcją. Nie można wykluczyć, że w tych spotkaniach nie zagra jeden z zawodników, który narzeka na uraz.

Fatalne wieści. Bartosz Slisz zmaga się z urazem stawu skokowego

Portal Meczyki.pl poinformował w niedzielę, że tym piłkarzem jest Bartosz Slisz z Atlanty United. Na ten moment nie jest on w pełni zdrowia, dlatego potrzebna będzie dokładna diagnostyka. Pomocnik narzeka na problemy ze stawem skokowym, a informację miał już rzekomo potwierdzić PZPN. Jego występ na ME nie jest jednak zagrożony.

Inaczej wygląda za to sytuacja Oliwiera Zycha, który miał pojechać do Niemiec w roli pomagającego w treningach bramkarza. Ten nabawił się kontuzji w sobotnim meczu młodzieżówki z Macedonią i nie można wykluczyć, że opuści ten prestiżowy turniej.

Euforia po przyjeździe Roberta Lewandowskiego na zgrupowanie. "Prosimy"

Nie tak dawno pod hotelem DoubleTree by Hilton w Warszawie pojawił się Robert Lewandowski, którego błyskawicznie otoczyła gromada kibiców. - Robert, Robert, Robert! Robert, prosimy, chodź do nas - wołały go dziesiątki dzieci. - Spełnił pan moje marzenie. Już mogę jechać do domu - powiedziało jedno z nich, gdy po chwili dostało od Lewandowskiego autograf.

Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl przekazał, że nie tylko napastnik FC Barcelony wyszedł do kibiców, gdyż na taki sam ruch zdecydowali się Arkadiusz Milik, Jakub Piotrowski czy Bartosz Salamon. Jeden z fanów poprosił obrońcę Lecha Poznań o podpis na... nietypowej koszulce. - To za tę samobójczą bramkę? - uśmiechnął się Salamon, który dostał do podpisu koszulkę Legii.