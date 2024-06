Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie. Plan napakowany wydarzeniami

W środę w dosyć nietypowych okolicznościach poznaliśmy piłkarzy, których Michał Probierz powołał do szerokiej kadry na mistrzostwa Europy. Selekcjoner listę zawodników ogłosił podczas... konferencji golfowej. Zabrakło na niej m.in. Matty'ego Casha, co stało się największą kontrowersją w wyborach Probierza. W niedzielę 28 wyróżnionych zawodników przyleciało do Warszawy, gdzie oficjalnie rozpocznie się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024.

Kiedy pierwsza konferencja prasowa z Lewandowskim i Probierzem? Oto plan kadry na najbliższe dni

W mediach społecznościowych Łączy nas piłka pojawiły się pierwsze filmiki, na których widać, jak piłkarze witają się z kibicami zgromadzonymi przed hotelem Double Tree by Hilton. Największą euforię wywołało rzec jasna przybycie Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry chętnie rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z najmłodszymi fanami. Podobnie było w przypadku Jakuba Modera czy Tymoteusza Puchacza.

Zawodnicy mieli stawić się w hotelu do godz. 16:00. Za to za 17:15 zaplanowano pierwszą konferencję prasową, na której oprócz selekcjonera pojawi się Lewandowski. 45 minut później piłkarze wyjdą na trening, który przez pierwsze 15 minut będzie otwarty dla mediów. Przed mistrzostwami Europy reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą oraz 10 czerwca przeciwko Turcji.

Ważnym punktem zgrupowania jest data 8 czerwca - wtedy to Michał Probierz podczas specjalnej konferencji prasowej ogłosi ostateczną listę zawodników powołanych na turniej w Niemczech. Selekcjoner będzie musiał skreślić z dotychczasowego zestawienia dwa nazwiska. Na oficjalniej stronie PZPN pojawił się harmonogram funkcjonowania kadry na najbliższe dziewięć dni.

Tak wygląda szczegółowy plan zgrupowania reprezentacji Polski na okres od 2 do 11 czerwca

2 czerwca (niedziela)

Do 16:00 – przyjazd zawodników do hotelu

17:15 – konferencja prasowa – Michał Probierz, Robert Lewandowski (PGE Narodowy)

18:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

3 czerwca (poniedziałek)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

4 czerwca (wtorek)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

5 czerwca (środa)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

6 czerwca (czwartek)

15:45 – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Ukrainą (PGE Narodowy)

16:30 – oficjalny trening reprezentacji Polski przed meczem z Ukrainą (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

17:30 – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Ukrainy przed meczem z Polską (PGE Narodowy)

18:00 – oficjalny trening reprezentacji Ukrainy przed meczem z Polską (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

7 czerwca (piątek)

20:45 – mecz Polska – Ukraina (PGE Narodowy)

Po meczu – oficjalne konferencja prasowe

Po meczu – mixed zone

8 czerwca (sobota)

12:00 – konferencja prasowa selekcjonera Michała Probierza – kadra na UEFA EURO 2024 (PGE Narodowy)

9 czerwca (niedziela)

11:15 – oficjalny trening reprezentacji Turcji przed meczem z Polską (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, Hotel Remes, Opalenica)

15:45 – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Turcją (PGE Narodowy)

16:30 – oficjalny trening reprezentacji Polski przed meczem z Turcją (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

18:15 - oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Turcji przed meczem z Polską (PGE Narodowy)

10 czerwca (poniedziałek)

20:45 – mecz Polska – Turcja (PGE Narodowy)

Po meczu – oficjalne konferencje prasowe

Po meczu – mixed zone

11 czerwca (wtorek)