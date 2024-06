Niemcy ogłaszają złe wieści dla Polaków przed Euro

Od środy wiemy już, jakich piłkarzy Michał Probierz powołał na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy. Teraz selekcjoner naszej kadry będzie musiał skreślić dwa nazwiska, ponieważ na niemiecki turniej można zabrać 26 piłkarzy. W grupie reprezentację Polski czekają mecze ze światową czołówką - Holendrami i Francuzami - oraz z zespołem, który został okrzyknięty mianem "czarnego konia" - Austriakami.

Niemcy prześwietlili naszego rywala. Jednego są pewni

I to nie bez powodu. Na 14 ostatnich spotkań reprezentacja Austrii przegrała tylko jedno. Miało to miejsce 13 października zeszłego roku podczas eliminacji do Euro 2024. Wówczas lepsi okazali się Belgowie (3:2). Austriacki zespół prezentuje bardzo otwarty futbol, bazując przede wszystkim na dyscyplinie taktycznej i sprawnych, szybkich atakach. Przypomina to nieco styl Bayeru Leverkusen, który nie zawsze utrzymuje się przy piłce przez ponad 60 proc. meczu, a mimo to kreuje sobie mnóstwo sytuacji bramkowych dzięki bezpośredniej grze.

Ostatnio na łamach "Kickera" ukazała się obszerna analiza austriackiej drużyny, którą odmienił Ralf Rangnick. Niemiecki trener rozpoczął pracę w czerwcu 2022 roku, więc w sobotę mijają równe dwa lata od jego zatrudnienia. "Ralf Rangnick to coś więcej niż tylko pressing i kontrapressing. W Austrii pozostawił wyraźny podpis w ciągu dwóch lat" - czytamy. Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy prześwietlili zmiany, jakie zaszły w reprezentacji Austrii pod wodzą 65-latka. Oprócz czysto piłkarskich aspektów skupili się również na płaszczyźnie mentalnej.

"Bez względu na to, jak nazywa się przeciwnik, Rangnick nadał Austrii zwycięską mentalność" - dodano w "Kickerze", który opisał również przypadek Davida Alaby. Nominalnie piłkarz Realu Madryt jest lewym lub środkowym obrońcą. W kadrze często zdarzało się, że występował w środku pola lub nawet na pozycji podwieszonej dziewiątki. Nowy selekcjoner nie mógł sobie na to pozwolić. "To już nie istnieje pod rządami "profesora" Rangnicka. Niemiec ma jasny plan, w którym zawodnicy w jak największym stopniu mają przyczynić się do sukcesu drużyny. Alaba występuje w reprezentacji narodowej, a także w Realu Madryt, na swojej zwykłej pozycji w środkowej obronie" - napisano.

Następnie skupiono się na pressingu i kontrpressingu, które w dzisiejszym futbolu odgrywają kluczową rolę. Jednocześnie gra Austriaków nie opiera się jedynie kontrach i odbiorze piłki na połowie przeciwnika. Niekiedy przeciwnicy oddają im piłkę, a zawodnicy Rangnicka wiedzą, co z nią zrobić w ataku pozycyjnym. "Pod rządami Rangnicka Austria poczyniła wyraźne postępy w tej dziedzinie" - czytamy na łamach "Kickera". - Rangnick nauczył nas nowego sposobu myślenia. Nie będziemy już więcej nawalać - mówi Christoph Baumgartner cytowany przez niemiecką gazetę.

Zdaniem "Kickera" obowiązkiem dla reprezentacji Austrii jest wyjście z grupy. "Mimo że Austria znalazła się w jednej z najtrudniejszych grup z Francją (17 czerwca), Polską (21 czerwca) i Holandią (25 czerwca), runda 1/8 finału jest praktycznie obowiązkowa" - zakończono.

Oto szeroka kadra reprezentacji Austrii na Euro 2024