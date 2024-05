Probierz ujawnił, dlaczego Cash nie jedzie na Euro. Brutalna prawda między oczy

Michał Probierz w środę 29 maja ogłosił szeroką kadrę na Euro 2024. Kilka jego wyborów było zaskakujących, jak choćby brak powołania dla Matty'ego Casha. - Nie wiemy, dlaczego Matty'ego nie ma w kadrze na turniej - powiedział Kacprowi Sosnowskiemu ze Sport.pl zaskoczony Stuart Cash, ojciec piłkarza.

Z czasem 26-latek opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniósł się do decyzji selekcjonera. "Uwielbiam reprezentować swój kraj i chciałem dać z siebie 100 proc., aby tego lata z dumą reprezentować Polskę i pomagać drużynie. Jestem załamany, że nie będę w stanie tego zrobić. W ostatnich tygodniach robiłem wszystko, aby być w pełni zdrowym i ciężko pracowałem mając w głowie jedną myśl - być częścią kadry na Euro" - przekazał.

To dlatego Matty Cash nie jedzie na Euro 2024. Michał Probierz wyjaśnia

Z czego wynikała decyzja o braku powołania dla obrońcy Aston Villi? Probierz krótko wytłumaczył to w rozmowie z Romanem Kołtoniem z Prawdy Futbolu. - Wiadomo, że nie każdy będzie zgadzał się z tym, że Matty Cash nie jedzie. Ale po pierwsze miał lekki uraz, po drugie mimo wszystko wybraliśmy Michała Skórasia - oznajmił.

Skóraś ma za sobą bardzo udane tygodnie w Club Brugge, któremu pomógł zdobyć mistrzostwo Belgii oraz awansować do półfinału Ligi Konferencji Europy. Lecz nie tylko tym przekonał do siebie selekcjonera. - Dla mnie kluczowe było to, że jest zawodnikiem uniwersalnym. Może zagrać na kilku pozycjach, co ułatwia nam ewentualną zmianę ustawienia - wyjaśnił Probierz.

Michał Probierz skomentował powołania na Euro 2024. Wszystko jasne

51-latek odniósł się również do kilku innych wyborów, jak choćby powołanie dla Arkadiusza Milika, który od dłuższego czasu w reprezentacji rozczarowuje i nie był zapraszany na dwa ostatnie zgrupowania. - Trochę mnie dziwiły te wszystkie głosy, że ja go nie lubię. Akurat nie mam czegoś takiego, że nie lubię piłkarzy, zawsze ich lubię i szanuję. Ale też wymagamy na boisku - powiedział.

Sporym zaskoczeniem była nominacja dla 19-letniego debiutanta Kacpra Urbańskiego. W tym wypadku niebagatelną rolę odegrała jego dobra postawa w Bologni, której pomógł awansować do Ligi Mistrzów. - W tych ostatnich meczach prezentował się dobrze, obserwowaliśmy go. Jeżeli gra w takim zespole, Thiago Motta w niego wierzy, to ma szansę pokazania się tutaj - wyjaśnił Probierz.

Selekcjoner nie ukrywał, że bardzo blisko powołania był też Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok. Jednak przegrał rywalizację z doświadczonym piłkarzem. - Bartosz Bereszyński może grać na trzech pozycjach i dlatego go wybraliśmy - oznajmił selekcjoner.

W najbliższym czasie reprezentacja Polski rozegra mecze towarzyskie z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca). W pierwszym spotkaniu Euro 2024 zmierzy się z Holandią (16 czerwca).