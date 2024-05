46-krotny reprezentant Polski nie ma złudzeń. "Trzeba będzie szukać selekcjonera"

"Absurdalna amatorka", "bez sensu, ładu i składu", "wszystko z d**y i nie na swoim miejscu" - tak internauci zareagowali na sposób, w jaki Michał Probierz ogłosił szeroką kadrę na zbliżające się Euro 2024. Reprezentacja Polski postawiła na kreatywną formę, jak chociażby Niemcy czy Holendrzy. Mimo to nie forma, a treść w tym przypadku jest najważniejsza.

Na liście selekcjonera nie znalazł się m.in. Matty Cash, co jest najbardziej kontrowersyjną decyzją. W końcu 26-latek to zawodnik Aston Villi, która skończyła sezon na czwartym miejscu w Premier League. "Po bardzo udanym sezonie w Aston Villii miałem nadzieję, że uda mi się przełożyć moją formę z klubu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Ale niestety tak się nie stanie. Szanuję decyzję Trenera i będę ciężko pracować, aby powrócić jesienią i być gotowym do meczów Ligi Narodów" - pisał sam piłkarz po krzywdzącej dla siebie decyzji selekcjonera.

W rozmowie z Interią Sport o powołaniach na mistrzostwa Europy wypowiedział się Jacek Ziober. - Oby było tak, że postawił na piłkarzy, którzy są w formie, a nie na imiona i nazwiska - rozpoczął. 46-krotny reprezentant Polski oprócz Casha poruszył także wątek m.in. Piotra Zielińskiego, który pod koniec sezonu niezbyt często pojawiał się na boisku w drużynie SSC Napoli.

- [Mam wątpliwości - red.] dotyczące Piotra Zielińskiego, ale to głównie dlatego, że w związku z jego odejściem z Napoli, mało grał w końcówce sezonu. Żebyśmy mogli coś zdziałać na Euro, musimy mieć wszystkich piłkarzy w pełni formy i zdrowych. Nie ma też Matty’ego Casha, ale nie wiemy, jakie były dokładnie powody. Czy trener był u niego i szczerze porozmawiał, jak wygląda jego sytuacja? Tylko szczerze, a nie podczas gry w golfa. To był ważny zawodnik, który na prawej stronie dawał sporo opcji. Jest solidny w obronie i pożyteczny w ataku. Nie widzę kogoś odpowiedniego na jego miejsce - mówił Ziober.

Przy okazji rozmówca Interii Sport wypowiedział się także o Wojciechu Szczęsnym. Z jednej strony docenił bramkarza, ale jednocześnie przyznał, że "zdarza mu się biegać po polu karnym jak kot z pęcherzem". Po dogłębnej analizie poszczególnych formacji kadry Jacek Ziober stwierdził wprost, jaki scenariusz może czekać Probierza, kiedy drużyna pod jego wodzą zawiedzie kibiców.

- Jak będzie klapa, to niestety trzeba szukać kolejnego selekcjonera. Ostatnie eliminacje pokazały, że idziemy w złą stronę. Teraz jedziemy na Euro, mamy trudną grupę i nie możemy myśleć, że jak wygramy z Austrią, to wyjdziemy do fazy pucharowej. 1:0 może okazać się za mało, bo potem gramy z Francją. Oni drugim składem mogą nas pokonać, chyba że znów się pokłócą - zakończył.

