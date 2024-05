Probierz wytłumaczył kontrowersję wokół powołań. Dlatego tak to rozegrał [WIDEO]

Takiego sposobu ogłoszenia powołań przez Michała Probierza mało kto się spodziewał. Nie dość, że szkoleniowiec przedstawił szeroką kadrę na Euro 2024 kilka godzin wcześniej niż oczekiwano, to jeszcze zrobił to na golfowej konferencji prasowej. Wielu dziennikarzy stwierdziło, że tym ruchem trener wywołał kontrowersje. A co na ten temat sądzi sam zainteresowany? - My też lubimy zaskakiwać - śmiał się w wywiadzie dla Kanału Sportowego.

