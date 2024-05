Odmówił Probierzowi i Polsce. Ujawnił dlaczego. Jaśniej się nie da

Hezze to zawodnik Olympiakosu Pireus. Od stycznia 2024 roku zawodnik posiada polski paszport - jego babcia pochodzi bowiem z naszego kraju. Wówczas pojawiły się spekulacje, że mógłby on grać dla reprezentacji Polski. - Rozmawiałem z Santiago Hezze. Pytałem, jak to widzi i umówiłem się z nim, że po barażach z nim porozmawiam. Na pewno teraz on nic w barażach nie zmieni - mówił wówczas Michał Probierz.

Santiago Hezze wybrał Argentynę zamiast Polski. Tłumaczy decyzję

Ostatecznie Santiago Hezze nie zdecydował się na grę z orzełkiem na piersi. 22-latek kilka dni temu otrzymał powołanie do reprezentacji Argentyny U-23 i stało się jasne, że to dla tego kraju będzie występował.

Piłkarz w rozmowie z dziennikiem "Marca" wyjaśnił swoją decyzję i wyjawił, dlaczego odmówił Polakom. -Powiedziałem, że nie, bo Argentyńczykowi trudno jest nie myśleć o swojej drużynie narodowej i przestać wierzyć, że może otrzymać powołanie... Tym bardziej że rozgrywam dobry sezon w Olympiakosie - wyjawił zawodnik, który w środę zagra w finale Ligi Konferencji Europy.

Hezze dodał też, że sam fakt, że polska federacja się nim zainteresowała, był bardzo miły. - Kiedy dowiedziałem się, że mnie śledzą, poczułem się szczęśliwy, ponieważ wiem, że są ważną drużyną i że mają zawodników na wysokim poziomie, którzy są bardzo dobrze znani na świecie. To była miła wiadomość i jestem im bardzo wdzięczny za to, że mnie zauważyli - przyznał.

Santiago Hezze w kończącym się sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań, w których zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Teraz przed nim występ w środowym finale LKE, a później wyjazd na zgrupowanie reprezentacji olimpijskiej. Z kolei w lipcu jego kadra zagra na igrzyskach w Paryżu.