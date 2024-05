Alarm w kadrze! Dwóch kluczowych piłkarzy ma problemy. Probierz dmucha na zimne

Ogłoszenie kadry w ten sposób to ewenement w polskiej tradycji powołań - Paweł Janas zrobił z tego telewizyjne show i wybierał takich zawodników, że oglądającym opadały szczęki. Franciszek Smuta swoją listę powołanych odczytał na warszawskim Podzamczu, gdy wskoczył na scenę po Wilkach i Maryli Rodowicz. Imię i nazwisko ostatniego piłkarza - Roberta Lewandowskiego wykrzyczeli wtedy sami kibice. U Czesława Michniewicza było znacznie spokojniej, ale i bardzo dostojnie - powołania ogłosił w kinowej sali, przy całym multimedialnym zapleczu. Adam Nawałka był jeszcze bardziej oszczędny, ale wszyscy sponsorzy byli usatysfakcjonowani: i przed Euro we Francji, i przed mundialem w Rosji listę powołanych odczytywał zza konferencyjnego stołu na tle ich logotypów.

Michał Probierz od początku żartował z przesadzonych form prezentacji. Mówił, że u niego będzie prosto i nie ma co spodziewać się niespodzianek. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że znienacka odczyta listę podczas konferencji dotyczącej turnieju golfowego. Otworzył notatnik, chwycił za mikrofon i wyrecytował 29 nazwisk. W niecałą minutę było po wszystkim. I właśnie sam sposób ogłoszenia kadry na Euro był największą niespodzianką, bo co do samych nazwisk, to potwierdziły się krążące we wtorek plotki: nie ma Matty’ego Casha ani Mateusza Bogusza, jest za to Arkadiusz Milik, a pierwsze powołanie w życiu dostał Kacper Urbański.

Cała kadra prezentuje się tak:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka (Oliwier Zych)

Obrońcy: Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz

Wahadłowi: Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Tymoteusz Puchacz, Michał Skóraś, Bartosz Bereszyński

Pomocnicy: Bartosz Slisz, Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Kamil Grosicki

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, Adam Buksa

Dwóch piłkarzy z urazami. Lepiej dmuchać na zimne

Co najważniejsze - na Euro każdy selekcjoner może zgłosić 26 piłkarzy, a Probierz powołał ich 29. Najłatwiejsza do wytłumaczenia jest sytuacja Oliwiera Zycha - czwartego bramkarza, który pojedzie na turniej, by usprawnić prowadzenie treningów i zyskać doświadczenie, ale nie znajdzie się w oficjalnej kadrze. Identyczny manewr wykonał Czesław Michniewicz, zabierając do Kataru Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa. Znacznie bardziej interesujące są pozostałe dwa miejsca - do 7 czerwca Michał Probierz musi ogłosić, z kogo ostatecznie rezygnuje. Najpewniej zrobi to już po sparingu z Ukrainą na wypadek, gdyby ktoś doznał w nim kontuzji.

Czy zatem Probierz wciąż ma wątpliwości, a na zgrupowaniu czekają nas igrzyska o miejsce na Euro? Może walka na ostatniej prostej między napastnikami, których jest aż pięciu? Może pasjonująca walka na każdym treningu między pomocnikami? Niekoniecznie. Rzeczywistość może okazać się nieco mniej kolorowa. Rotacje i przetasowania na ostatniej prostej nie są oczywiście wykluczone, najpewniej każdy z powołanych piłkarzy stawi się na zgrupowaniu z nadzieją, że poleci z kadrą do Niemiec, ale wydaje się, że decyzja selekcjonera o powołaniu dwóch dodatkowych zawodników jest związana przede wszystkim z drobnymi problemami zdrowotnymi Piotra Zielińskiego i Karola Świderskiego.

Zieliński ostatni mecz w Napoli rozegrał 20 kwietnia, a później opuścił pięć spotkań w związku z urazem łydki. Pierwotny plan zakładał, że 26 maja pomocnik wystąpi w ostatnim meczu sezonu z Lecce, a przy okazji pożegna się z kibicami przed odejściem do Interu. Ale Zielińskiego zabrakło w kadrze na ten mecz. Sam selekcjoner miał być tym nieco zaskoczony. Jak ustaliły Sportowe Fakty, było to profilaktyczne działanie. Pomocnik był gotowy, by zagrać, ale podejmowanie choćby najmniejszego ryzyka odnowienia urazu tuż przed Euro było niepotrzebne. Jego licznik w Napoli zatrzymał się więc na 364 występach, 51 golach i 46 asystach, a najważniejsze pozostaje wywalczone w zeszłym roku mistrzostwo Włoch. Nawet jeśli Zieliński nie stawi się na zgrupowaniu w pełni sił i formy, determinacja selekcjonera i sztabu medycznego, by pojechał na Euro, będzie ogromna. To kluczowy piłkarz.

Uraz Karola Świderskiego jest świeższy. Napastnik opuścił ostatni mecz Hellasu Verona. Wcześniej, w rozmowie z "Łączy nas piłka", opublikowanej pod koniec kwietnia, mówił, że w meczu z Udinese jeden z obrońców rywali zaatakował go dwiema nogami naraz. Jedną nadepnął na prawą kostkę, a drugą na duży palec lewej nogi. Świderski skarżył się, że wciąż odczuwa ból po tym wejściu i nie może swobodnie kopać piłki. Od tamtej pory wystąpił rozegrał jednak 85 minut w trzech meczach i opuścił tylko ten ostatni. Jak słyszymy, kontuzja jest delikatna i napastnik powinien być do dyspozycji Michała Probierza od początku zgrupowania.

Mimo to decyzja Probierza, by zabezpieczyć się na wypadek, gdyby powrót do pełnej sprawności któremuś z podstawowych piłkarzy szedł opornie, jest rozsądna. Ewentualni zastępcy są z grupą od początku, uczestniczą we wszystkich treningach i odprawach taktycznych, więc są doskonale przygotowani, by znaleźć się w ostatecznej kadrze.

Kto może zostać skreślony na ostatniej prostej przed Euro?

To już tylko dywagacje - na dziś ostateczny plan zna tylko selekcjoner i jego asystenci. A może i oni wciąż mają wątpliwości i czekają na rozwój sytuacji zdrowotnej. Jeśli jednak przeanalizujemy powołania, które Probierz wysłał na barażowe mecze w marcu, okaże się, że w czerwcu powołał jednego napastnika więcej i dodatkowego środkowego pomocnika o ofensywnym stylu gry. To akurat te pozycje, na których występują Świderski i Zieliński. Przyjmując wariant, że wszyscy piłkarze po meczu z Ukrainą będą zdrowi i gotowi do wyjazdu na Euro, wydaje się, że do domu wróci właśnie jeden z napastników i ofensywny pomocnik.

Patrząc dalej - na dotychczasowe powołania Probierza - możliwe, że będą to Arkadiusz Milik, który nie był powołany do kadry w listopadzie i marcu oraz Kacper Urbański, który przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji Polski pierwszy raz w karierze. Jeśli jednak na ostatniej prostej zachwycą formą, hierarchia może się zmienić. Tym bardziej że wciąż niewiadomą jest dyspozycja Jakuba Modera, który w tym sezonie wrócił po bardzo długiej kontuzji i na razie nie wrócił do formy z eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Najciekawiej jednak zapowiada się rywalizacja wśród napastników.

