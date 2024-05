Niepokojące wieści dla reprezentacji Polski. Ważny kadrowicz ma problemy zdrowotne

Nieco ponad dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia Euro 2024. Reprezentacja Polski po nieudanych eliminacjach wydaje się, że wyszła z kryzysu. Selekcjoner Michał Probierz zapowiada, że nie jedziemy na turniej na wycieczkę, ale będziemy walczyć o wyjście z grupy. Niedawno poznaliśmy kadrę, jaka weźmie udział w czerwcowym zgrupowaniu i nie brakuje niespodzianek.

Największym nieobecnym jest z pewnością Matty Cash, który opuści turniej z powodu urazu. Wśród powołanych znalazł się za to Piotr Zieliński. - Jestem ciekawy jego zdrowia, bo nie grał przez parę ostatnich tygodni - przekazał Mateusz Borek w programie "Tylko Sport". Piłkarzowi nie było nawet dane pożegnać się z kibicami SSC Napoli, natomiast na specjalnie zwołanej kolacji przeczytał wzruszający list.

Jak się okazuje, nie tylko występ 30-letniego pomocnika na Euro 2024 jest zagrożony. - Drugim piłkarzem, który ma dziś problemy zdrowotne, jest Karol Świderski - oznajmił Borek. Tym samym uważa, że bardzo dobrą decyzją było powołanie wracającego do kadry Arkadiusza Milika. Piłkarz Juventusu może mieć zatem doskonałą szansę, by zapracować na zaufanie Probierza i niejako zrewanżować się za nieudane występy w październikowych meczach z Wyspami Owczymi (2:0) oraz Mołdawią (1:1).

Informację potwierdził dziennikarz Sport.pl. Dawid Szymczak. "Uraz Świderskiego nie jest poważny i nie powinien uniemożliwić treningów od początku zgrupowania. Powołanie szerszej kadry ma z tym związek" - zaznaczył.

Ostatnie miesiące w wykonaniu Świderskiego nie są zbyt udane. Na początku roku został wypożyczony z Charlotte FC do Hellasa Werona, ale totalnie nie odnalazł się w nowym otoczeniu. Nie dość, że strzelił tylko dwa gole w 15 meczach, to nawet nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie.

Portal L'Arena poinformował za to we wtorek, że dyrektor klubu Sean Sogliano nie zamierza skorzystać z klauzuli wykupu (sześć mln euro) i niewykluczone, że Polak wróci do USA. Rozważa jednak też kolejne wypożyczenie.