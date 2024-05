Jedna sensacja i jeden absolutny debiutant! Tak ma wyglądać kadra Polski na Euro

Jeszcze kilka tygodni temu, siedząc na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, selekcjoner mówił, że jego sztab obserwuje aż 114 zawodników. Później zdradził, że lista została okrojona o połowę, by ostatecznie wybrać tych 26 piłkarzy, którzy będą reprezentowali Polskę na mistrzostwach Europy w Niemczech. W ostatnich dniach selekcjoner przy okazji różnych spotkań z dziennikarzami uśmiechał się, że właściwie każdy jest w stanie wytypować tę kadrę, a margines błędu nie powinien przekraczać trzech nazwisk. - W rewolucji giną ludzie - powtarzał Michał Probierz i przekonywał, że nie ma zamiaru nikogo zaskakiwać.

Słyszymy, że sam selekcjoner listę powołanych zna już od kilku - jeśli nie kilkunastu - dni, a z ogłoszeniem jej zwlekał do zakończenia ligowych sezonów głównie dlatego, by zyskać pewność, że żaden zawodnik nie dozna kontuzji na ostatniej prostej. Probierz działa w ten sposób. Już do tego przyzwyczaił. Przy okazji wszystkich dotychczasowych powołań, wysyłanych najczęściej w późne czwartkowe wieczory - już po meczach europejskich pucharów, podkreślał, że nie chce publikować listy przedwcześnie, a później dokonywać korekt, jeśli któryś z powołanych dozna urazu.

Nie znaczy to jednak, że selekcjoner nie ma żadnych wątpliwości. W środę wieczorem powoła więcej zawodników - 29, a po sparingowym meczu z Ukrainą (7 czerwca) dwóch piłkarzy odeśle do domu i zamknie kadrę w wymaganej liczbie 26 piłkarzy. Ostatnie miejsce w samolocie jest bowiem zarezerwowane dla dodatkowego - czwartego bramkarza, który na Euro pojedzie, by ułatwić prowadzenie treningów i zyskać doświadczenie, ale nie będzie uwzględniony w oficjalnej kadrze. Probierz powtórzy manewr Czesława Michniewicza, który na mundial w Katarze zabrał na tej zasadzie Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa. Tym razem szansę trenowania z reprezentacją dostanie Oliwier Zych, 19-latek, który w ostatnim sezonie był wypożyczany z Aston Villi do Puszczy Niepołomice i swoją grą zasłużył na nominację do nagrody dla najlepszego bramkarza sezonu.

Jak według informacji i analizy Sport.pl ma wyglądać lista powołanych?

BRAMKARZE. Trzech na Euro, czwarty na treningi

Wojciech Szczęsny

Łukasz Skorupski

Marcin Bułka

Oliwier Zych

Żadnych kontrowersji ani niespodzianek. Powołania dla bramkarzy były tematem do dyskusji tylko na początku pracy Michała Probierza, gdy stwierdził, że ma na tej pozycji jasną hierarchię i miejsce za Wojciechem Szczęsnym oraz Łukaszem Skorupskim należy do Bartłomieja Drągowskiego. W październiku Drągowski doznał jednak kontuzji, a zamiast niego został powołany Marcin Bułka z Nicei. Dobrze odnalazł się w grupie, był w kadrze również w listopadzie i w marcu, do końca sezonu utrzymywał wysoką formę, więc pojedzie również na Euro. Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski do kadry będą mieli bliżej, gdy Szczęsny po mistrzostwach zakończy reprezentacyjną karierę.

Probierz dodatkowego bramkarza szukał natomiast w ekstraklasie. Wybierał między Bartoszem Mrozkiem z Lecha Poznań, Mateuszem Kochalskim ze Stali Mielec, Aleksandrem Bobkiem z ŁKS i Oliwierem Zychem z Puszczy Niepołomice. Postawił na najmłodszego - Zycha. Selekcjoner mówił, że pod uwagę brał też osobowość i temperament, by pasował do reszty grupy.

OBROŃCY. Byle bez kontuzji, bo brakuje alternatyw

Jan Bednarek

Jakub Kiwior

Paweł Dawidowicz

Paweł Bochniewicz

Bartosz Bereszyński

Sebastian Walukiewicz

Bartosz Salamon

Tych samych zawodników Probierz powołał w marcu na barażowe mecze z Estonią i Walią. W obu spotkaniach wystawiał trzech stoperów (Bednarka, Dawidowicza, Kiwiora) i to ustawienie chce utrzymać także podczas Euro. W Cardiff na boisko wpuścił Salamona, który wprowadził do gry Polaków więcej spokoju i nie zawiódł selekcjonera w chwili próby, dlatego dostanie powołanie, mimo słabszej formy w ostatnich tygodniach w Lechu Poznań. Bochniewicz i Walukiewicz uzupełniają kadrę na tej pozycji.

Probierz nie ma zbyt wielu alternatyw. Jeśli już ktoś może czuć się rozczarowany brakiem powołania, to Tomasz Kędziora, który w PAOK-u nie schodzi z boiska. Ale i to nie jest wielkim zaskoczeniem. Jego pozycja w kadrze słabła bowiem z każdym zgrupowaniem - w październiku zaczynał oba eliminacyjne mecze w wyjściowym składzie, w listopadzie oba spotkania przesiedział na ławce rezerwowych, a w marcu w ogóle nie został powołany. Inni stoperzy nie mogą być zdziwieni: Mateusz Wieteska, który w listopadzie zagrał 90 minut z Łotwą, od kwietnia uzbierał w Cagliari zaledwie 150 minut (średnio 17 min na mecz), Kamil Piątkowski nie przebił się do pierwszego składu w Granadzie, a sensacyjnie powołany w październiku Patryk Peda ze Spal nie rozwiązał swojej klubowej sytuacji tak, jak spodziewał się selekcjoner i pojedzie jedynie na zgrupowanie młodzieżówki.

WAHADŁOWI. Największa niespodzianka - zabraknie Matty’ego Casha

Przemysław Frankowski

Nicola Zalewski

Tymoteusz Puchacz

Michał Skóraś

Wśród wahadłowych mamy sensację. Już we wtorek rano TVP Sport podało, że w kadrze na Euro zabraknie Matty’ego Casha - podstawowego zawodnika Aston Villi, która po znakomitym sezonie awansowała do Ligi Mistrzów. Dlaczego Probierz podjął taką decyzję? Na pewno zostanie o to zapytany przy pierwszej okazji, ale z naszych ustaleń wynika, że złożyło się na nią kilka czynników. Kluczowa jest kontuzja łydki, przez którą Cash stracił końcówkę sezonu. Rehabilitacja jest już na ostatnim etapie i możliwe, że piłkarz byłby gotowy trenować od początku zgrupowania, ale problem w tym, że tego typu urazy potrafią nawracać. Inna sprawa, że Cash daje kadrze niewiele - miał świetny mecz z Holandią, ale ten odbył się już dwa lata temu. Od tamtej pory jego gra w reprezentacji była co najwyżej przeciętna, więc u Probierza wyraźnym liderem na tej pozycji jest Przemysław Frankowski. Jego zmiennikiem na Euro ma być Michał Skóraś, który w ostatnich tygodniach regularnie występuje w Club Brugge i jest w dobrej formie. W sprawie Casha są też wątki poboczne - odkąd selekcjonerem jest Polak, komunikacja w drużynie odbywa się w pełni w tym języku, a Cash wciąż niewiele z tego rozumie. Gdyby był w dobrej formie i imponował selekcjonerowi, ten problem oczywiście dałoby się łatwo obejść. Ale że w kadrze dobrze nie gra, to obchodzić nie ma sensu.

Po drugiej stronie boiska sytuacja jest jasna. Nicola Zalewski był najlepszym zawodnikiem kadry w listopadzie, z Estonią też spisał się dobrze, więc jest pewniakiem do gry. Jego zmiennikiem powinien być Puchacz, notujący sporo asyst w Kaiserslautern (trzy w ostatnich pięciu meczach).

POMOCNICY. Debiutant w kadrze na Euro

Bartosz Slisz

Damian Szymański

Taras Romanczuk

Jakub Moder

Sebastian Szymański

Piotr Zieliński

Jakub Piotrowski

Kamil Grosicki

Kacper Urbański

Na Euro pojedzie absolutny debiutant - Kacper Urbański, który w 2024 r. rozkwitał w rewelacyjnej Bolonii. 19-latek wystąpił w 22 meczach Serie A, bardzo dobrze spisał się przede wszystkim w ostatnich meczach z Napoli i Juventusem. Do kadry może wnieść kreatywność, której wielokrotnie brakowało w ostatnich miesiącach. Reszta zawodników była też na zgrupowaniu w marcu. Faworytami do wyjściowego składu w środku pola są Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski i Piotr Zieliński.

NAPASTNICY. Arkadiusz Milik zapracował na kolejną szansę

Robert Lewandowski

Karol Świderski

Krzysztof Piątek

Adam Buksa

Arkadiusz Milik

Na poprzednie zgrupowania Probierz zawsze zapraszał czterech napastników. Możliwe więc, że to właśnie z tej grupy przed Euro skreśli jeszcze jednego piłkarza. Kogo? Robert Lewandowski i Karol Świderski (mimo słabszego okresu w Hellasie Verona - w 15 występach w Serie A strzelił tylko 2 gole, na murawie spędził niecałe 500 minut) wciąż są faworytami selekcjonera. Lewandowski to kapitan i postać niepodważalna, a Świderski nigdy wyraźnie w kadrze nie zawiódł. Różnie mogły układać się jego klubowe losy, ale w reprezentacji i tak częściej błyszczał niż rozczarowywał.

Buksa i Piątek mieli dobrą końcówkę sezonu w Turcji. Buksa skończył sezon z 16 trafieniami (trzy gole w czterech ostatnich meczach), a Piątek w ostatniej kolejce zdobył hat-tricka i wyprzedził Buksę w klasyfikacji strzelców - ma 17 goli. We Włoszech na ostatniej prostej obudził się Milik, którego Probierz nie powoływał ani w listopadzie, ani w marcu. Teraz ma to zrobić. Szanse dostaną więc wszyscy napastnicy, którzy mogli liczyć na powołanie. Rozczarowanych nie ma. Ale najprawdopodobniej - tylko na razie.

Plan kadry - dwa springi i do Niemiec

Reprezentacja Polski przed Euro 2024 zagra dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Turniej Polacy rozpoczną 16 czerwca o 15:00 z Holandią. Potem czekają nas jeszcze mecze z Austrią i Francją.