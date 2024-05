Media: Probierz zdecydował, kto zajmie miejsce Casha. Zaskakujące wybory

Reprezentacja Polski już za niecałe trzy tygodnie rozegra pierwszy mecz na Euro 2024. A 29 maja Michał Probierz ogłosi szeroką kadrę na turniej (znajdzie się w niej 28 zawodników, z czego dwóch zostanie potem skreślonych, a także czwarty bramkarz, który będzie brał udział wyłącznie w treningach). Nie brakuje spekulacji dotyczących tego, kogo wybierze lub odrzuci selekcjoner.

REKLAMA

Zobacz wideo Malarz: Feio jest konkretnym i wymagającym trenerem

Media: Matty Cash nie pojedzie na Euro 2024. Wiadomo, kto na tym zyska

We wtorek wyszło na jaw, że w kadrze najprawdopodobniej nie znajdzie się Matty Cash, który z powodu kontuzji nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach sezonu Premier League. I niewykluczone, że przez problemy zdrowotne przegapi również Euro 2024. Choć według informacji "Przeglądu Sportowego" Onetu mogło chodzić po prostu o względy sportowe. Dotychczas Cash w reprezentacji nie zachwycał i to właśnie z tego powodu miał zostać skreślony.

Wiadomo też, kto skorzysta na braku powołania dla 26-latka. Przede wszystkim będzie to Michał Skóraś, który do tej pory nie był powoływany przez Probierza. Ale w ostatnich tygodniach rewelacyjnie spisywał się w Club Brugge i miał spory wkład choćby w zdobycie mistrzostwa Belgii, czym zapracował na powrót do drużyny narodowej. Na absencji Casha zyska również Bartosz Bereszyński, który ostatnio był drugoplanową postacią w kadrze. Choć był powoływany, to ostatni raz zagrał w niej 10 września zeszłego roku z Albanią (0:2), jeszcze za kadencji Fernando Santosa.

Niespodzianki w powołaniach Probierza. Wielki powrót i absolutny debiutant

Według źródła selekcjoner zdecydował się na kilka innych nieoczywistych ruchów. Najgłośniejszy z nich to powrót do kadry Arkadiusza Milika. Ten od dłuższego czasu w reprezentacji głównie rozczarowuje, ale w ostatnich tygodniach kilka razy błysnął w Juventusie i między innymi dzięki temu zapracował na powołanie. W szerokiej kadrze na Euro 2024 znajdzie się również Tymoteusz Puchacz, który grał już w barażach (z Estonią wszedł z ławki, z Walią był wśród rezerwowych). I ma za sobą udany sezon w Kaiserslautern (jeden gol, 13 asyst).

Potwierdzono również, że po raz pierwszy powołanie otrzyma 19-letni Kacper Urbański. Dotychczas grał on wyłącznie w kadrach młodzieżowych, lecz po rewelacyjnym sezonie w Bologni, zakończonym awansem jego drużyny do Ligi Mistrzów, Probierz najprawdopodobniej da mu szansę. Za tą decyzją przemawia również jego wszechstronność, może zagrać na kilku pozycjach w pomocy.

Szeroka kadra na Euro 2024 zostanie ogłoszona w środę 29 maja o godz. 19:00. Natomiast pierwszy mecz turniejowy Polacy rozegrają 16 czerwca, rywalem będzie Holandia.