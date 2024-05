Wiadomo, kiedy Probierz ogłosi powołania na Euro. "Wielu zawodników będzie rozczarowanych"

Już 16 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie udział na Euro 2024. Drużyna Michała Probierza rozpocznie niemiecki turniej od spotkania z Holandią w Hamburgu. 21 czerwca zagramy z Austrią w Berlinie, a cztery dni później z Francuzami w Dortmundzie. Za nieco ponad dobę poznamy natomiast powołania Michała Probierza.

Michał Probierz wyjawił kiedy ogłosi powołania. "Wielu będzie rozczarowanych"

We wtorek Michał Probierz był gościem Radia ZET. Selekcjoner wyjawił, o której godzinie w środę należy spodziewać się powołań do kadry. - Powołania ogłosimy jutro o 19, by nie dublować wydarzeń - jak gala ekstraklasy, ale też po to, by dać czas mediom, kibicom do spokojnej analizy listy - powiedział.

Probierz zaznaczył, że na pewno niektórzy zawodnicy poczują się zawiedzeni. - Wielu zawodników będzie rozczarowanych, a wielu będzie się cieszyć. Normalna sprawa - przyznał i dodał: - To bardzo trudne wobec zawodników. Jeden z najtrudniejszych momentów w roli selekcjonera, a więc robienie wyborów przed samym wyjazdem na Euro. Wiemy jednak, dlaczego chcemy jechać z konkretnymi zawodnikami i co chcemy zrobić na turnieju.

- Czy mam jakieś zagwozdki? Nie, teraz podchodzimy ze sztabem analitycznie do ostatecznych wyborów pod kątem zdrowotnym. Pozostawię do indywidualnej oceny czy trudno wybrać graczy z ekstraklasy. Piłkarz sezonu Kamil Grosicki musi być na liście? Zobaczycie w środę - powiedział Probierz.

Biało-Czerwoni rozpoczną zgrupowanie w Warszawie w niedzielę 2 czerwca. Przed wyjazdem do Niemiec rozegrają dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą oraz 10 czerwca z Turcją. Dzień później Polacy zameldują się w Hannowerze, czyli bazie turniejowej. Pierwszy mecz w Niemczech odbędzie się 16 czerwca.