Tak reprezentacja Polski chce grać na Euro 2024! Michał Probierz ujawnia

Już 16 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie udział na Euro 2024. Drużyna Michała Probierza rozpocznie niemiecki turniej od spotkania z Holandią w Hamburgu. 21 czerwca zagramy z Austrią w Berlinie, a cztery dni później z Francuzami w Dortmundzie.

Polacy trafili do bardzo wymagającej grupy. Forma mistrzostw Europy sprawia jednak, że nawet jedno zwycięstwo 1:0 może dać nam awans z grupy do fazy pucharowej. I właśnie to jest wskazywane przez większość kibiców i ekspertów jako cel minimum naszej kadry na Euro 2024.

Inaczej na sprawę spojrzał Probierz, który w ostatnich dniach był bardzo aktywny medialnie. Tym razem selekcjoner reprezentacji Polski porozmawiał z "Przeglądem Sportowym", oceniając nasze szanse na zbliżającym się turnieju.

- To zawsze jest dylemat: czy chcesz awansować, czy chcesz oglądać dobrą grę. Wiadomo, że każdy chciałby i to, i to, bo tak byłoby optymalnie. Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary. Musimy zagrać sposobem, umiejętnie podejść rywala, ale nie możemy ograniczyć się tylko do wybijania piłek - powiedział Probierz.

"Nie jedziemy na Euro, żeby przetrwać"

- Ostatecznie liczy się to, co na murawie. Przed meczem możemy opowiadać różne historie. Zapowiadać, co będzie i jak to będzie, ale boisko wszystko zweryfikuje. Wiemy jedno: od pierwszego meczu musimy być zaangażowani, bardzo agresywni i grać w piłkę. Nie jedziemy na Euro, żeby przetrwać, tylko po to, żeby grać i wygrywać. To jest dla mnie najważniejsze - dodał.

Probierz odniósł się też do roli Roberta Lewandowskiego. W ostatnich miesiącach Polak zmienił się w Barcelonie. Lewandowski nie jest już królem pola karnego i piłkarzem tylko od strzelania goli. Kapitan naszej kadry często cofa się po piłkę i uczestniczy w jej rozgrywaniu, tworząc miejsce kolegom z zespołu.

- Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy wykorzystają na Euro swój potencjał. Pracujemy nad tym, żeby się rozwijali. Przez te ponad pół roku współpracy z nimi zwracamy im uwagę na pewne elementy gry i na to, co można jeszcze zrobić. To mnie przede wszystkim interesuje - podsumował Probierz.