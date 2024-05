Te reakcje Probierza i Bońka mówią wszystko. Wielkie święto po awansie Polaków

Michał Probierz już myśli o zbliżającym się wielkimi krokami Euro 2024. W środę ma ogłosić listę powołanych. Mimo to jego uwadze nie uszedł sukces naszej drużyny młodzieżowej. Selekcjoner pogratulował być może naszym przyszłym reprezentantom wspaniałego zwycięstwa, dającego awans do najlepszej ósemki mistrzostw Europy. To samo uczynił także prezes PZPN Cezary Kulesza.

