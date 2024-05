Oto tabela "polskiej" grupy po meczu o życie na ME

Reprezentacja Polski ma za sobą drugi mecz na mistrzostwach Europy do lat 17. Po inauguracyjnej porażce z Włochami zmierzyła się na stadionie w Larnace z ekipą Szwecji. Dla Polaków był to tzw. mecz o życie. Porażka oznaczała dla nich koniec marzeń o wyjściu z grupy. Na szczęście czarny scenariusz tym razem się nie ziścił.

Polska uratowała punkt. Młodzieżowcy z szansami na awans

W pierwszym meczu zespół prowadzony przez trenera Rafała Lasockiego przegrał z Włochami 0:2. Już po pięciu minutach stracił pierwszą bramkę po strzale Mattii Mosconiego. Wydawało się, że Polacy ruszą do odrabiania strat po tym, jak na początku drugiej połowy czerwoną kartkę obejrzał Andrea Natali. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego Włosi podwyższyli na 2:0 po golu Coletty. Z kolei w drugim meczu naszej grupy Szwecja bezbramkowo zremisowała ze Słowacją i nasza sytuacja zrobiła się nieciekawa.

Polacy przed spotkaniem ze Szwedami zajmowali ostatnie miejsce w grupie, a ewentualna porażka bez względu na wynik meczu Włochy - Słowacja oznaczała koniec szans na awans do ćwierćfinału. Już po niecałym kwadransie Szwecja objęła prowadzenie. Gola na 1:0 strzelił Genesis Antwi. Polakom wystarczyło jednak zaledwie 10 minut, by doprowadzić do remisu. Po podaniu Kamila Jakobczyka do siatki trafił Jakub Adkonis.

Młodzi Polacy wciąż w grze o ćwierćfinał mistrzostw Europy. Oto tabela naszej grupy

Na kolejne bramki trzeba było czekać aż do drugiej połowy. W 56. minucie gola na 2:1 strzelił Fred Bozicević, ale Polacy znów nie dali za wygraną. Po sprytnie wykonanym rzucie z autu sytuację wykorzystał Michael Izunwanne i ustalił wynik na 2:2. Z kolei w równolegle rozgrywanym spotkaniu Włosi pokonali Słowację 2:0.

Remis oznacza, że Polacy wciąż zachowują szanse na wyjście z grupy. W tym momencie mają jeden punkt i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Aby grać dalej, muszą pokonać w poniedziałek (27 maja, godz. 17:00) Słowację i liczyć na to, że Włosi nie przegrają ze Szwecją. Jak na razie grę w ćwierćfinale zapewnili sobie jedynie piłkarze z Italii. Po dwóch meczach prowadzą z kompletem punktów i już na pewno zajmą pierwsze miejsce w grupie. Druga jest Szwecja z dorobkiem dwóch puntów, a tabelę zamyka Słowacja z jednym punktem.

Tabela grupy C ME U-17: