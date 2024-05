Michał Probierz totalnie zaskoczył! Nagła zmiana ws. powołań na Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Impreza na niemieckich boiskach rozpocznie się już 14 czerwca. W ostatnich dniach kolejne reprezentacje narodowe podają listy powołanych graczy. Tak zrobili już m.in. nasi grupowi rywale - Francuzi i Holendrzy. Nadal czekamy, aż podobnie uczyni polski selekcjoner Michał Probierz. Już teraz zdradził pewne szczegóły.

Probierz ogłosił wszem i wobec. Tylu graczy powoła. "Czekamy do ostatniej kolejki"

Probierz w czwartek pojawił się w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN 24, gdzie zdradził, nad czym obecnie pracuje. - Generalnie jest spokój. Analizujemy zawodników, których mamy do dyspozycji. Wczoraj odbyliśmy zebranie sztabu szkoleniowego, na którym ustalaliśmy formę przygotowań - zdradził.

Ujawnił też kiedy dokładnie ogłosi listę powołanych. - Czekamy do ostatniej kolejki, dlatego powołania dajemy 29 maja. Nie chcemy, że doszło do sytuacji, że powołujemy zawodnika, a on w ostatniej kolejce ligowej łapie kontuzję. Wierzymy w to, że nikt więcej nie złapie kontuzji. Już ustaliliśmy ze sztabem większość zawodników. - powiedział. Niespodzianką może być jednak liczba powołanych. - Trochę się zmieniło, bo powołujemy 28 piłkarzy plus jeden dodatkowy bramkarz z polskiej ligi - wyjaśnił. Oznacza to, że w kadrze będzie miał trzech graczy więcej niż może zostać zgłoszonych do meczu.

Probierz o szansach Polaków na Euro. "Jesteśmy w stanie coś zrobić"

O tym, że Probierz zamierza powołać czwartego bramkarza z ekstraklasy, już wcześniej informował portal Meczyki.pl. Według niego rozważani w tej roli są Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Mateusz Kochalski (Stal Mielec), Aleksander Bobek (ŁKS Łódź) i Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice), a ten ostatni wydaje się w tym momencie faworytem.

Deklaracja Probierza jest o tyle zaskakująca, że wcześniej zapowiadał powołanie jedynie 26 graczy. Rozwiązanie z czwartym bramkarzem wydaje się zaś podobne do tego, które na mistrzostwach świata zastosował Czesław Michniewicz. Wówczas do Kataru poleciał także Kacper Tobiasz, ale na turniej nie został zgłoszony. Probierz także zapowiadał, że nie chce zabierać miejsca zawodnikowi z pola.

Reprezentacja Polski przed Euro 2024 zagra dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Turniej Polacy zainaugurują 16 czerwca o 15:00 starciem z Holandią. Potem czekają nas jeszcze starcia z Austrią i Francją. Probierz zapowiedział, że liczy na wyjście z grupy. - Baraże pokazały, że potrafimy być zespołem, który jest bardzo zgrany. Wiadomo, że w porównaniu do ME 2016 nie jest to taki sam etap dla wielu zawodników, ale uważam, że jako drużyna jesteśmy w stanie coś zrobić - podsumował trener.