Jak w końcu było z tą kontuzją Glika?! Ujawniają po latach. Wszystko stało się jasne

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już za nieco ponad trzy tygodnie najlepsze drużyny Starego Kontynentu zmierzą się w imprezie czterolecia. Nie zabraknie też reprezentacji Polski, która w fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją. Michał Probierz nie ogłosił jeszcze listy powołanych, ale media już spekulują, kto może się na niej pojawić. Wiadomo też, kto praktycznie nie ma szans na zaproszenie do kadry. To Kamil Glik. Mimo wszystko o obrońcy znów zrobiło się głośno. Wrócono wspomnieniami do jednego z incydentów z jego udziałem.

Glik nie mijał się z prawdą ws. kontuzji z MŚ 2018. Dziennikarz potwierdza. "Widziałem, jak upada"

Glik rozegrał 103 mecze w narodowych barwach i był obecny na pięciu najważniejszych imprezach w świecie futbolu. Pojawił się m.in. na mistrzostwach świata w 2018 roku, ale nie zagrał w pierwszym starciu. Wszystko przez kontuzję, której nabawił się w trakcie jednego z treningów kadry. Wówczas miał uszkodzić bark, wykonując przewrotkę podczas gry w siatkonogę.

- Pojawiło się wiele informacji, które nie miały ziarenka prawdy. A jak było naprawdę? Dostaliśmy zgodę od trenera, żeby w dzień wolny usiąść i wypić parę piw. Natomiast jeśli chodzi o moją kontuzję, to słyszałem historie, że wywróciłem się, będąc pijany, co jest dla mnie jakimś kosmosem. Nie chce mi się na ten temat nawet myśleć, bo jest mi zwyczajnie, po ludzku smutno. Nie wiem, jak ktoś mógł wymyślić coś takiego - mówił kilka lat temu Glik.

Choć jego słowom mało kto uwierzył, to wydaje się, że obrońca faktycznie mówił prawdę. Po latach potwierdził to naoczny świadek całego zajścia. Mowa o Łukaszu Wiśniowskim. - Mogę to powiedzieć podpięty pod wariograf, że Kamil Glik przed mundialem w Rosji doznał kontuzji w trakcie "siatkonogi". Ja widziałem, jak on się składa do przewrotki i widziałem, jak upada. Ja byłem w szoku, bo gościem, który najwięcej przewrotek robił podczas siatkonogi był Kamil Glik - ujawnił dziennikarz Meczyków w programie "Euro Raport".

Glik pozostaje poza kadrą już od ponad 1,5 roku. Co dalej z jego karierą reprezentacyjną?

Glik po raz ostatni pojawił się w kadrze przy okazji mistrzostw świata w Katarze. Tam rozegrał cztery spotkania w pełnym wymiarze czasowym. Pomógł Polsce osiągnąć największy sukces od 36 lat, a więc awans do 1/8 finału. Po zmianie szkoleniowca nie otrzymał już szans do gry. W zespole nie widział go ani Fernando Santos, ani Michał Probierz.

I tym razem Glik nie ma większych szans na powołanie. W obecnym sezonie rozegrał zaledwie 13 meczów, zdobywając dwie bramki i asystę. O tym, kto ostatecznie otrzyma zaproszenie od selekcjonera, przekonamy się pod koniec maja. Jak na razie Probierz nie chce uchylić rąbka tajemnicy i odmawia odpowiedzi na pytania o nazwiska. Pewni wydają się być Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny czy Piotr Zieliński, o ile nie będzie im doskwierał żaden uraz.