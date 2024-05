Na tę wiadomość czekała cała Polska. Jest decyzja ws. premii dla piłkarzy za Euro 2024!

Afera premiowa po mistrzostwach świata w Katarze przez niemalże cały 2023 rok ciągnęła się za reprezentacją Polski. Ówczesny premier Mateusz Morawiecki miał obiecać zawodnikom do podziału 40 milionów złotych, ale następnie się z tego wycofał, a o całej sprawie powstało wiele doniesień i wersji tego, jak dokładnie to wyglądało. Ostatecznie premii nie było, sprawa nie zaprząta już głowy zawodnikom, ale okazjonalnych nawiązań do niej nie brakuje.

Gdy Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski, to został zapytany o to, czy będzie premia dla kadrowiczów za awans na Euro 2024. - Premie były ustalone już wcześniej. Ja przyszedłem w trakcie eliminacji i trudno mi teraz jakieś nowe rzeczy dodawać prezesowi - mówił na antenie Canal+ Sport.

Cezary Kulesza zapowiedział ws. premii dla reprezentacji Polski. "Mamy regulamin"

Z kolei kwestia premii dla reprezentacji Polski została poruszona przez TVP Sport w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą. Prezes został zapytany, czy nie będzie powtórki z Kataru i tym razem wszystko zostało wcześniej ustalone.

- Tak. Mamy swój regulamin i kwestia premii została ustalona na długo przed rozpoczęciem turnieju - zapewnił krótko Kulesza.

Przy okazji finansowego wątku wypowiedział się także o finansach związku. - Porównując do poprzednich lat, wyglądają bardzo dobrze. To są rekordowe przychody. Trzeba zdać sobie sprawę, że część pieniędzy idzie na premię i przygotowania kadry. Katar był bardzo drogim wyjazdem. PZPN dużo kosztował ten mundial. Logistycznie i finansowo tamten turniej był znacznie droższy od tego w Niemczech - powiedział.

W wywiadzie został również zapytany o to, jaki wynik kadry ucieszyłby podczas Euro 2024. - Zdaję sobie sprawę, że mamy bardzo trudną grupę i nie jesteśmy faworytem. Jednak wiem, że naszą drużynę stać na dobrą grę. Myślę, że jak najbardziej wyjście z grupy jest w naszym zasięgu, a potem dalsza walka o jak najlepszy wynik - ocenił Kulesza.

Reprezentacja Polski otrzymała premię za awans na Euro 2024

Przy okazji wywalczenia udziału w turnieju w Niemczech PZPN otrzymał od UEFA dokładnie 9,25 mln euro, czyli 40 mln złotych. Około 25 proc. tej kwoty mieli otrzymać zawodnicy. "Dla piłkarzy - podobnie jak od lat - przypadnie ok. 10 mln zł. Związek i piłkarze ustalili to jeszcze przed kwalifikacjami. Trudno uznać to za dzielenie skóry na niedźwiedziu. Budżet ewentualnej imprezy, wstępne planowanie hoteli, bazy, logistyki, wszystkie drużyny przeprowadzały wcześniej, często bez pewności gry na Euro. PZPN zrobił podobnie, dzięki czemu teraz wystarczy już tylko zrewidować i zaakceptować poszczególne części planu i wydatków, które zostaną pokryte właśnie z wypłaty od UEFA" - opisywał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.