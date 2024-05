Niespodzianka w polskiej grupie ME. Dla Polaków lepiej być nie mogło!

Reprezentacja Polski U17 na mistrzostwach Europy na Cyprze trafiła do Grupy C, której faworytami są Włosi. Biało-Czerwoni są wskazywani jako zespół, który o awans powalczy ze Szwecją oraz Słowacją, ponieważ tylko dwa zespoły z grupy awansują do ćwierćfinałów. Na rozpoczęcie zmagań grupowych rywale zagrali na remis.

Remis grupowych rywali Polski na mistrzostwach Europy U17. Świetny wynik dla naszej kadry

Starcie Słowacja - Szwecja rozpoczęło zmagania w grupie C, ale z pewnością nie porwało. Grupowi rywale reprezentacji Polski zagrali na remis, a kibice nie obejrzeli ani jednej bramki. Za to widzieli sporo fauli, aż pięć żółtych kartek i siedem celnych strzałów. Finalnie przełożyło się to na podział punktów.

Oczywiście oba zespoły otrzymały po jednym punkcie do grupowej tabeli, ale raczej nie mają wiele powodów do zadowolenia. Zwłaszcza że oba zespoły mają walczyć o awans z Polską i Włochami, a więc trzy punkty dałyby im świetne wejście w turniej. Polska już dziś, we wtorek 21 maja o 19:30 zmierzy się z faworyzowanymi Włochami i ewentualną niespodzianką może wyprzedzić w grupie rywali w walce o awans.

W kolejnych meczach Biało-Czerwoni zmierzą się właśnie ze Szwecją (24.05 o 17:00) i Słowacją (27.05 o 17:00) i prawdopodobnie te spotkania będą kluczowe w walce o wyjście z grupy. Już teraz zapraszamy do śledzenia wyników spotkań na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Portugalia lepsza od Hiszpanii w hicie. Wyniki mistrzostw Europy U17 na Cyprze

Na Cyprze trwa również rywalizacja w innych grupach, a najciekawszym spotkaniem wtorku było stracie Hiszpanii z Portugalią. W meczu krajów słynących ze szkolenia wielkich gwiazd lepsi okazali się Portugalczycy, którzy wygrali 2:1. Dziś zagrają także Francuzi i Anglicy.

Wyniki Euro U17: