Santiago Hezze dostanie powołanie! Przyszłość wyjaśniona

Santiago Hezze to defensywny pomocnik. Do Olympiakosu trafił latem ubiegłego roku za cztery miliony euro z argentyńskiego klubu CA Huracan. Od początku został zawodnikiem podstawowego składu i do tej pory dla greckiego zespołu we wszystkich rozgrywkach rozegrał 49 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

W styczniu Hezze otrzymał polski paszport, w związku z czym zaczęto spekulować na temat powołania go do reprezentacji Polski. Sprawą osobiście zajął się selekcjoner Michał Probierz. - Rozmawiałem z Santiago Hezze. Pytałem, jak to widzi i umówiłem się z nim, że po barażach z nim porozmawiam. Na pewno teraz on nic w barażach nie zmieni - mówił Probierz w Kanale Zero. - Dla mnie istotne jest, to co sam zawodnik uważa. Powiedziałem, żeby przemyślał. W rozmowie był miłą osobą, ale też był zaskoczony telefonem ode mnie - dodał.

Hezze z powołaniem do reprezentacji Argentyny do lat 23

Jak donosi grecki dziennikarz George Tsanakas, Hezze został powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Argentyny do lat 23. Wybrańcy Javiera Mascherano, byłego piłkarza Liverpoolu i FC Barcelony, zagrają na nim towarzyski mecz z Paragwajem. W późniejszym czasie kadra Argentyny zagra na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Rozpoczną się one 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.

Co ciekawe, Hezze ma już na koncie jeden występ w reprezentacji olimpijskiej Argentyny.

W miniony weekend sezon greckiej ligi dobiegł końca. Drużyna Hezze - Olympiakos Pireus - zajęła trzecie miejsce. Na drugim uplasował się AEK, a mistrzem kraju został PAOK Saloniki, którego piłkarzem jest Tomasz Kędziora. Olympiakos jednak wciąż jest w grze w Lidze Konferencji Europy. W finale tych rozgrywek zmierzy się z włoską Fiorentiną. To starcie odbędzie się 29 maja o godzinie 21:00.