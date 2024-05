Prezes Jagiellonii wypalił przed kamerami. "Będę dusił Probierza"

"Mistrzostwo parzy" - takim tytułem spokojnie można byłoby nazwać telenowelę, jaka rozgrywa się w walce o tytuł tego sezonu ekstraklasy. Pierwsza w tabeli Jagiellonia Białystok w ostatnim meczu niemal przegrała z Piastem Gliwice, jednak rzutem na taśmę wywalczyła remis 1:1. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. O mistrzostwo walczy również przeciętny w rundzie wiosennej Śląsk Wrocław. Jedno jest pewne - tak słabego triumfatora rozgrywek nie było jeszcze nigdy.

Mimo to w naszej lidze gra kilku utalentowanych polskich piłkarzy, a niektórzy z nich wskoczyli nawet na poziom reprezentacyjny. Mowa m.in. o dwóch zawodnikach białostockiej drużyny - Tarasie Romanczuku i Dominiku Marczuku. Obaj znaleźli się na zgrupowaniu kadry podczas marcowych baraży do mistrzostw Europy. Pierwszy z nich pojawił się na murawie w finałowym meczu z Walią, natomiast 20-letni wahadłowy nie zadebiutował jeszcze w dorosłej drużynie narodowej.

Zarówno Romanczuk, jak i Marczuk nadal prezentują się bardzo solidnie, przez co są wymieniani w gronie kandydatów do powołania na Euro 2024. Czy Michał Probierz znów skorzysta z usług jednych z najlepszych zawodników Jagielloni? Taką nadzieję ma prezes klubu z Podlasia. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Wojciech Pertkiewicz powiedział wprost, że liczy na powołanie przynajmniej jednego piłkarza z drużyny Adriana Siemieńca, która niebawem może sięgnąć po mistrzostwo Polski.

- No jednego (do powołania - red.) to jestem niemal pewny. Jeśli on nie pojedzie, będę dusił Michała Probierza - wypalił na antenie prezes Jagielloni. Mowa o wspomnianym Romanczuku, który w tym sezonie rozegrał łącznie 34 mecze, zdobywając sześć asysty. - Myślę, że swoją grą udowodnił to, że zasługuje. Michał Probierz też to widział. Widział, w jakiej jest formie. Taras, to zasłużył, aby jechać na mistrzostwa. Jest najlepszy w karierze - dodał.

Na koniec Pertkiewicz wspomniał także o Marczuku oraz Bartłomieju Wdowiku, który miał już okazję zadebiutować w reprezentacji. - Przy tych rozszerzonych kadrach trzymam kciuki, żeby któryś z nich, a może nawet obaj, złapali się do szerokiej kadry na mistrzostwa - skwitował szef białostockiego klubu.

25 maja po ostatniej kolejce ekstraklasy poznamy nowego mistrza Polski. Jagiellonia zagra u siebie z Wartą Poznań, natomiast Śląsk podejmie Raków Częstochowa na wyjeździe.