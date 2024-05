Alarm w reprezentacji Polski. Probierz mówi, kogo może zabraknąć na ME

Holandia, Austria i Francja - z tymi potęgami reprezentacja Polski zmierzy się w fazie grupowej mistrzostw Europy w Niemczech. Ostatnio media często donosiły o problemach kadrowych naszych rywali. Holendrzy drżą, aby do zdrowia wrócił m.in. Frenkie de Jong. U Austriaków zrobił się prawdziwy "szpital" na czele z Davidem Alabą, który nie pojedzie na turniej. Za to Francuzi rozpaczają nad urazem Lucasa Hernandeza. A co z naszą kadrą?

Probierz ujawnił problemy zdrowotne Matty'ego Casha. Nie jest dobrze

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty o sytuacji zdrowotnej piłkarzy reprezentacji Polski wypowiedział się sam Michał Probierz. Selekcjoner zdradził m.in. dyspozycję Matty'ego Casha, która - jak się okazuje - nie jest najlepsza. Probierz bierze nawet pod uwagę, że obrońca Aston Villi nie pojedzie na Euro 2024. - W marcu zdecydowanie większa część zawodników występowała w klubach regularnie i była to bardzo istotna zmiana względem moich pierwszych zgrupowań. Na dziś Matty Cash ma problemy. Lekarze klubowi Aston Villi rozmawiają ze sztabem medycznym reprezentacji. Może się okazać, że Casha nie będzie na Euro, ale to lekarze zdecydują - mówił selekcjoner.

Kluczowym piłkarzem kadry jest również Piotr Zieliński, który ostatnio zmagał się z urazem łydki. Na szczęście z informacji Probierza wynika, że 29-latek powinien być zdrowy na niemiecki turniej. - Mam informację, że ma zagrać w ostatniej kolejce w Napoli. Na razie się leczy. Jeżeli wyzdrowieje i wyjdzie na boisko, to będzie OK - dodał.

Selekcjoner poruszył także wątek m.in. Arkadiusza Milika i Michała Skórasia. Przypomnijmy, napastnika Juventusu zabrakło na ostatnim marcowym zgrupowaniu kadry, gdy drużyna walczyła w barażach o udział w ME. - Czytam różne rzeczy na temat mój i Arka i tylko się śmieję. Ludzie piszą i mówią, że ja go nie lubię. Akurat nie mam żadnych podstaw, by tak było. Cenię Arka jak każdego piłkarza. Wspierałem go też podczas zgrupowania. Tak samo jak inni zawodnicy, Arek jest w kręgu moich zainteresowań przed Euro - deklaruje Probierz. A co z piłkarzem Club Brugge? - Michał Skóraś jest wyróżniającym się graczem w ostatnim czasie. Oglądałem go na żywo w meczu Club Brugge i prezentował się dobrze - dodał.

