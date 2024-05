18 polskich piłkarzy pewnych wyjazdu na Euro 2024! Będą niespodzianki w kadrze!

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 poprzez baraże. W decydującym starciu pokonała po rzutach karnych Walię. Bohaterem został Wojciech Szczęsny, który obronił "jedenastkę" Daniela Jamesa i dał Biało-Czerwonym miejsce wśród 24 najlepszych zespołów. Dla Biało-Czerwonych występ w tym turnieju będzie już piątym z rzędu w imprezie tej rangi.

Polacy trafili do trudnej grupy. 16 czerwca o godzinie 15:00 zmierzą się z Holandią na Volksparkstadion w Hamburgu, 21 czerwca o 18:00 w Berlinie z Austrią, a 25 czerwca o 18:00 w Dortmundzie z Francją. Do tegorocznych mistrzostw Europy pozostało coraz mniej czasu, co oznacza, że Michał Probierz już wkrótce będzie musiał podjąć decyzję o tym, kogo zabrać na ten turniej, a komu podziękować. Selekcjoner w rozmowie z TVP Sport zdradził, że lista kandydatów została już skrócona ze 114 do 50 nazwisk, ale nikt nie ma jeszcze pewnego miejsca w składzie. Kadry drużyn na Euro 2024 mogą składać się z maksymalnie 26 zawodników.

Na kogo postawi Probierz? 18 zawodników może być pewnych powołania na Euro 2024

Kto pojedzie do Niemiec? Z informacji przekazanych przez WP SportoweFakty wynika, że na ten moment tylko 18 zawodników może być pewnych udziału w tej imprezie. Portal podał także nazwiska piłkarzy, których powołania stoją pod znakiem zapytania. Należy liczyć się z tym, że Probierz nie wyśle zaproszenia graczom, którzy mecze swoich drużyn oglądają z ławki.

Zdaniem WP SportoweFakty dwóch bramkarzy może być pewnych znalezienia się na pokładzie samolotu lecącego do Niemiec. Chodzi o Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego. O trzecie miejsce będzie toczyła się rywalizacja między Marcinem Bułką a Bartłomiejem Drągowskim. Niżej w tej hierarchii są Kamil Grabara i Radosław Majecki, co nie oznacza, że już kompletne stracili oni szanse na wyjazd do Niemiec.

Wśród powołanych środkowych obrońców mają się znaleźć Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Salamon i Paweł Dawidowicz. Jeśli chodzi o bocznych obrońców, to o brak zaproszenie nie mogą się obawiać Matty Cash i Bartosz Bereszyński. Spośród wahadłowych / skrzydłowych mają pojechać Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski.

Piotr Zieliński, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski to pomocnicy, którzy mają zostać zabrani na Euro 2024.

Spośród napastników mają zostać powołani Robert Lewandowski i Karol Świderski. Pierwszy dotychczas rozegrał 47 meczów. Zdobył w nich 24 bramki i zanotował dziewięć asyst. Drugi wystąpił w 14 spotkaniach Seria A, w których strzelił dwa gole. O kolejne miejsca powalczą Adam Buksa, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. W obwodzie zostanie Adrian Benedyczak.

Dziennikarz Roman Kołtoń na kanale "Meczyki" poinformował, że Michał Probierz ogłosi ostateczny skład w środę 29 maja. Przed turniejem Polska zagra dwa mecze towarzyskie na Stadionie Narodowym w Warszawie: z Ukrainą 7 czerwca i Turcją 10 czerwca.

Pewni udziału w mistrzostwach Europy 2024 wg WP SportoweFakty: