Selekcjoner Michał Probierz uważnie przygląda sie kandydatom do gry w reprezentacji Polski. Udowadniał już, że nie boi się podejmować niepopularnych wyborów. Jesienią dał szansę zadebiutować w kadrze Patrykowi Pedzie, a wiosną, po sześciu latach nieobecności znów zagościł w niej Taras Romanczuk. Co więcej, podczas marcowego zgrupowania zesłał do reprezentacji Polski U-21 debiutanta Dominika Marczuka.

Będzie powrót kadrowicza?

Niewykluczone, że w przyszłości Michał Probierz także zdecyduje się na powołanie zawodników, którzy w ostatnim czasie nieco zniknęli z radarów polskich kibiców. Takim piłkarzem z pewnością jest Tomasz Kędziora. Dziennikarz Adam Kotleszka w programie "Tylko Sport" na Kanale Sportowym zwrócił uwagę na formę Kędziory w PAOK-u Saloniki.

- Tomek Kędziora ostatnio kiedy znalazł się w kadrze, nie błyszczał formą w klubie. Grał zdecydowanie gorzej niż teraz. Bywał wtedy bardziej rezerwowym i nie pojawiał się na boisku zbyt często. Jednak, gdy już zaczął regularnie występować w barwach PAOK-u to Michał Probierz go nie powołał na ostatnie zgrupowanie - powiedział.

Później podkreślił, że nie wyobraża sobie, aby Kędziora nie pojechał na tegoroczne mistrzostwa Europy. - W tym momencie, od Tomasza Kędziory rozpoczyna się ustalanie wyjściowego składu w klubie z Salonik. Powiem więcej. W takiej formie nie widzę innej opcji, niż zabranie go na Euro w Niemczech - dodał.

Tomasz Kędziora pod koniec poprzedniego sezonu został wypożyczony do PAOK-u Saloniki z Dynamo Kijów. W bieżącej kampanii łącznie rozegrał 46 meczów, w których strzelił trzy gole. W przeszłości grał jeszcze w Lechu Poznań. Dotychczas w barwach reprezentacji Polski rozegrał 32 mecze, w których zdobył jedną bramkę.

Czas na ogłoszenie 26-osobowej kadry na Euro 2024 upływa 8 czerwca bieżącego roku. Biało-Czerwoni zagrają w grupie D z Austrią Francją i Holandią. Turniej w Niemczech zachodnią granicą rozpocznie się 14 czerwca i zakończy 14 lipca.