Miarka się przebrała. Brutalny cios w Santosa. "Jeszcze musimy zapłacić 700 tysięcy"

Fernando Santos pracę z reprezentacją Polski zaczął w styczniu 2023 roku, a po sześciu meczach został zwolniony już we wrześniu. Portugalczyk w trakcie swojej kadencji wygrał i przegrał po trzy mecze, ale wśród nich były takie blamaże jak 2:3 z Mołdawią i 0:2 Albanią. Jego praca z kadrą zakończyła się tak, że Polacy musieli awansować na Euro 2024 z nowym selekcjonerem. Grzegorz Lato uważa, że zatrudnienie Portugalczyka było ogromnym błędem.

Grzegorz Lato znów masakruje Fernando Santosa. "Mumia"

Grzegorz Lato już po eliminacjach do Euro 2024 mówił, że Polska "nie ma reprezentacji" i krytykował właściwie każdego z zawodników. Nie szczędził również gorzkich słów w kierunku Fernando Santosa, z którym kadra rozpoczynała eliminacje. Były napastnik uważa, że Portugalczyk sprawił Polakom problemy na następne miesiące.

- Zatrudniliśmy niby wielkiego specjalistę z Portugalii, który stał na linii jak mumia. Santos miał mieszkać w Polsce, jeździć po klubach, szukać młodych talentów, a uczepił się jednych i tych samych nazwisk. Od tego zaczęły się nasze problemy, a jeszcze po awansie musimy mu zapłacić 700 tysięcy złotych - stwierdził Lato w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zdaniem reprezentanta Polski kadra wcale nie poprawiła się znacznie po zwolnieniu Santosa i nie prezentowała się najlepiej również podczas baraży. Trudno szukać pochwał dla Michała Probierza. - W eliminacjach nie mieliśmy zespołu, lecz tylko nazwiska. Rany boskie, jakbyśmy z Estonią przegrali, to trzeba by było zwijać ten cały kram. Z drugiej strony z Walią zawsze grało nam się ciężko. Jestem zadowolony nie z poziomu naszej kadry, ale z awansu - twierdzi 74-latek.

- Nie wyszliśmy z grupy, gdzie występowały Czechy, Polska, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia i musieliśmy grać w barażach. To mocny cios. Wszyscy po losowaniu się zachwycali, a później rzeczywistość to brutalnie zweryfikowała. Przez to gramy w bardzo trudnej grupie z Austrią, Francją i Holandią - podsumwował Grzegorz Lato.

Reprezentacja Polski przed Euro 2024 zmierzy się w meczach towarzyskich z Ukrainą i Turcją na Stadionie Narodowym. Spotkania zaplanowano na 7 i 10 czerwca, a początek zgrupowania prawdopodobnie na 1 czerwca.