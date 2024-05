Media: Tego dnia Probierz ogłosi powołania na Euro. Zupełne zaskoczenie

- Trudno określić dokładną liczbę. Mamy plan i zawodników, których chcemy, ale nie będziemy dużo zmieniać. Będzie dowołany czwarty bramkarz do treningu. Śledzimy ligowców, więc na pewno będzie to zawodnik ligowy i obserwujemy, kto charakterologicznie będzie pasował do tej kadry. Mamy wytypowanych trzech zawodników i kogoś z nich wybierzemy - powiedział Michał Probierz o powołaniach do reprezentacji Polski na Euro 2024. Na turniej w Niemczech selekcjonerzy mogą zabrać 26-osobowe kadry zawodników.

Michał Probierz ogłosi kadrę na Euro 2024 przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski

Początkowo wydawało się, że Michał Probierz ogłosi ostateczną kadrę na Euro 2024 tuż przed terminem wyznaczonym przez UEFA, czyli 7 czerwca. Będzie jednak inaczej, o czym poinformował Roman Kołtoń w programie "International Level" na kanale Meczyki.pl. Dla wielu może to być zaskoczeniem.

- My ogłaszamy 29 maja - taką wiadomość od Michała Probierza zacytował dziennikarz. Kołtoń podkreślił, że będzie to "ostateczna kadra", która pojedzie do Niemiec.

To oznacza, że na zgrupowaniu, które rozpocznie się na początku czerwca, Michał Probierz będzie miał wszystkich swoich wybrańców, którzy pojadą na Euro 2024. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do jakichś urazów podczas treningów czy gry w siatkonogę. Przed turniejem Polska zagra dwa mecze towarzyskie na Stadionie Narodowym w Warszawie: z Ukrainą 7 czerwca i Turcją 10 czerwca.

Powołania na Euro 2024 zaczęli ogłaszać powoli Niemcy. Wiadomo, że w kadrze Juliana Nagelsmanna znajdą się Nico Schlotterbeck i Jonathan Tah. Pełną kadrę selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów ma przedstawić w najbliższy czwartek.

- Ja się zdziwiłem, że Nagelsmann tak szybko. Z drugiej strony - na co czekać? Wiem, że Michał powtarza, że do ostatniego meczu nie wiesz, kto jest zdrowy i często mu się to sprawdzało. Często okazało się, że trzeba było kogoś dowołać - ocenił Kołtoń.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 w grupie D zmierzy się z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca). Turniej w Niemczech rozpocznie się 14 czerwca, a zakończy 14 lipca.