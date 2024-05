Probierz idzie w ślady Michniewicza. "U nas za szybko się ich skreśla"

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami, a przed Michałem Probierzem najważniejsze decyzje dotyczące przygotować do turnieju. Dla selekcjonera to pierwszy wyjazd na wielką imprezę dlatego potrzebuje on pomocy bardziej doświadczonych osób. W rozmowie na Kanale Sportowym zdradził, że idzie w ślady Czesława Michniewicza i chce poradzić się dawnych selekcjonerów. - Ja szanuje starszych trenerów - powiedział Probierz.

