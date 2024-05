We wtorkowy wieczór Lukas Podolski był gościem Mateusza Borka w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Podczas rozmowy poruszone zostały bardzo ciekawe wątki. Głównie dotyczyły one samego Podolskiego oraz Górnika Zabrze, w którego losy jest mocno zaangażowany. Do tego stopnia, że niedawnych w wyborach samorządowych poparł Agnieszkę Rupniewską, która została nową prezydent Zabrza.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Podolski wskazał przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. "Tak"

- Na razie mam ambicję, żeby z Górnikiem coś zrobić. Na pewno nie zrobię tego na boisku. Nie ukrywam, że kości są już nie te. Jakbym chciał, to na pewno pociągnę jeszcze kilka lat. Mam taką wizję. Ostatnio posmakowałem trochę spraw pozaboiskowych, miałem udział w transferach. Idzie pomóc za boiskiem. Jak skończysz karierę, masz drugą - powiedział Podolski, który stwierdził, że najbliższy sezon będzie zapewne jego ostatnim w piłkarskiej karierze.

W trakcie rozmowy zorganizowana została także doskonale znana formuła odpowiedzi "Tak lub nie". - Jan Urban powinien w przyszłości zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? - zapytał Mateusz Borek. - Tak - odpowiedział stanowczo Lukas Podolski.

Górnik Zabrze prowadzony przez tego szkoleniowca robi furorę wiosną, będąc najlepiej punktującą drużyną w lidze w tym roku. Dzięki temu Zabrzanie aktywnie włączyli się do walki u europejskie puchary. Aktualnie zajmują piąte miejsce z jednym punktem starty do trzeciego Lecha. Mają pięć punktów mniej od liderującej Jagiellonii. Urban w kwietniu i marcu został wybrany najlepszym trenerem miesiąca w Ekstraklasie.

Natomiast w obecnym sezonie Lukas Podolski zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty w 24 występach dla Górnika Zabrze we wszystkich rozgrywkach. Kolejny mecz Górnik rozegra w sobotę maja, gdy na swoim stadionie zmierzy się ze Stalą Mielec.