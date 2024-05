Robert Lewandowski wskazał faworyta Euro 2024. "Na pewno"

Reprezentacja Francji w ostatnich latach jest jedną z najlepszych drużyn w Europie. Na mistrzostwach świata w Katarze dotarła ona do finału, gdzie przegrała z Argentyną. Wcześniej w 2018 roku zgarnęła mistrzowski tytuł, a na Euro w 2016 roku została wicemistrzem Starego Kontynentu. Ekipa Didiera Deschampsa będzie także jednym z głównych faworytów turnieju w Niemczech.

Robert Lewandowski wskazał, kto jest faworytem mistrzostw Europy. Grupowy rywal

Francuzi 25 czerwca zagrają w fazie grupowej z reprezentacją Polski. Robert Lewandowski w rozmowie z "Le Parisen" wskazał, czego spodziewa się po "Trójkolorowych". - Francja mogłaby pojechać na mistrzostwa Europy z dwoma lub trzema różnymi zespołami. I prawdopodobnie przynajmniej dwa z nich znalazłyby się w półfinale. To przywilej. Francja jest faworytem EURO, na pewno - przyznał.

- Francja to niesamowity zespół. Macie tak wielu utalentowanych zawodników. Tylko w ataku mogę wymienić Mbappe, Dembele, Griezmanna. W obronie jest fantastyczny Jules Kounde oraz Upamecano, z którym grałem w Bayernie i znam go bardzo dobrze. Również jest bardzo dobrym stoperem. Na ławce rezerwowych też znajdują się niesamowici piłkarze, którzy są gotowi do walki - dodał kapitan reprezentacji Polski. Lewandowski zna wielu piłkarzy z kadry francuskiej z gry czy to w Bayernie Monachium czy Barcelonie.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz na Euro rozegrają 16 czerwca (z Holandią). Później zmierzą się z Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca). Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.