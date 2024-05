Boniek ocenił szanse Polaków na Euro 2024. Zaskakująco

- Wiemy, że Francja jest faworytem do wygrania całego Euro. To dla nas duże wyzwanie, ale jesteśmy gotowi i będziemy walczyć do ostatniej minuty o punkty - powiedział Robert Lewandowski o swoim faworycie do wygrania Euro 2024 w rozmowie z dziennikiem "Le Parisien". W tym samym wywiadzie polski napastnik komplementował też Kyliana Mbappe.

Swoją predykcją dotyczącą Euro 2024 podzielił się także Zbigniew Boniek, który obecnie pełni stanowisko wiceprezydenta UEFA. Boniek jednak nie powiedział o tym w znanym europejskim dzienniku, czy telewizji. Zrobił to na antenie egipskiego kanału OnTime Sports Channel 1.

- To trudne pytanie [kto wygra Euro - przyp. red.]. Włochy są kandydatem, Polska jest kandydatem. Podobnie Niemcy. Jest grono sześciu czy siedmiu drużyn, więc trudno wskazać przyszłego mistrza Europy. Gdybym miał jednak wskazać jednego faworyta, to powiedziałbym, że to Francja - powiedział Boniek cytowany przez "AS", wykazując zgodność z opinią Roberta Lewandowskiego.

Boniek został zapytany także o to, czy możliwe są występy z drużyn z innych kontynentów w Euro, tak jak to jest przy okazji np. Copa America. - Będzie o to bardzo trudno. To się nie wydarzy - zapewnił Boniek.

W rozmowie z egipską telewizją ocenił również, że Superliga jest zamkniętym projektem. - To się nie wydarzy. Jest Liga Mistrzów, a europejski futbol nigdy nie zaakceptuje Superligi, w której uczestniczy tylko kilka drużyn. Każda poważna drużyna będzie grała w Lidze Mistrzów - stwierdził.

Euro 2024 będzie rozgrywane w dniach 14 czerwca - 14 lipca. Polska w grupie D zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją.