Koeman dostał pytanie o mecz Polska - Holandia. Zaskakująca odpowiedź

Reprezentacja Polski już niedługo rozpocznie przygotowania do Euro 2024. W pierwszym meczu 16 czerwca w Hamburgu zmierzy się z Holandią. Faworyt wydaje się w tym starciu oczywisty, ale selekcjoner Holendrów Ronald Koeman wcale nie lekceważy naszej drużyny. O tym, co o niej sądzi, opowiedział w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty.

Koeman usłyszał słowa van Bastena o Polakach. Błyskawiczna reakcja. "Nie zgadzam się z nim"

W Polsce wokół rywalizacji z Holandią zrobiło się głośno po słowach tamtejszej legendy Marco van Bastena. Gdy Polacy przebrnęli baraże i awansowali na turniej, były napastnik nie gryzł się w język i mocno skrytykował styl naszej drużyny. - To zespół, który nie chce za bardzo atakować, ani grać w piłkę nożną. To drużyna o małej skłonności do gry. Głównie się broni - wyliczał.

Koeman w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty odniósł się do słów swojego rodaka. - Nie zgadzam się z nim. Każda drużyna eksponuje swoje największe atuty. Jeśli chodzi o defensywę, Polacy są bardzo silni. Grają pięcioma obrońcami, mają trzech pomocników w środku i dwóch napastników, a jednym z nich jest Lewandowski, który nadal regularnie strzela bramki - powiedział.

Koeman przeanalizował szanse Polaków. "Trzeba szanować..."

Polska i Holandia miały okazję grać przeciwko sobie w 2022 r. w Lidze Narodów. Raz padł remis 2:2, a raz wygrała Holandia 2:0. M.in. na tej podstawie ocenił szanse naszej kadry. - Nie uważam, że Polacy są najsłabszym zespołem w grupie. Drużyny prezentują zbliżony poziom - powiedział, choć zaznaczył, że ze względu na ostatnie sukcesy faworytem do wygrania grupy będzie Francja. - Nie zgadzam się, że mecz z Polakami będzie łatwy i że ten zespół nie lubi grać w piłkę. Każdy trener lubi to robić. Jednocześnie musisz zwracać uwagę na charakterystykę piłkarzy i myśleć, jaki jest najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Trzeba szanować każdy styl - ciągnął Koeman.

Koeman w rozmowie sporo uwagi poświęcił FC Barcelonie oraz Robertowi Lewandowskiemu. W pewnym momencie dostał pytanie, którego z polskich piłkarzy poza naszym kapitanem ceni najbardziej. - Piotra Zielińskiego z SSC Napoli. Poza tym w drużynie gra kilku innych zawodników bardzo dobrych technicznie. A jeśli dodamy do tego siłę w defensywie i Lewandowskiego z przodu, to już bardzo dużo. Nie chodzi jednak o indywidualne umiejętności, a o to, jak grasz jako drużyna - odpowiedział. Polaków w fazie grupowej Euro 2024 poza meczem z Holendrami czekają także starcia a Austrią i Francją.