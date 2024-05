Gigantyczny kłopot rywali Polaków przed Euro. To już plaga

Losowanie grup Euro 2024 odbyło się jeszcze przed meczami barażowymi, które były ostatnią szansą dla "Biało-czerwonych", aby wywalczyć bilet do Niemiec. Zwycięzca barażu z dywizji A miał trafić do grupy D z Austrią, Holandią oraz Francją. To miejsce wywalczyli podopieczni Michała Probierza, którzy pokonali Estonię, a następnie Walię po rzutach karnych.

Gigantyczny kłopot rywali Polaków przed Euro. Kolejny gracz wypada

Nie ma wątpliwości, że faworytami tego zestawienia są Francuzi oraz Holendrzy, a Polacy największe szanse na zdobycie punktów mają z Austrią. Co prawda ekipa Ralfa Rangnicka doskonale poradziła sobie w eliminacjach, a w meczach towarzyskich potrafiła pokonać 2:0 Niemców czy 6:1 Turcję, to na turniej przyjedzie mocno osłabiona. Z kontuzją zerwania więzadeł krzyżowych od grudnia boryka się David Alaba. Kilka dni temu podobnej kontuzji doznał Xaver Schlager, pomocnik RB Lipsk. Do tej dwójki dołączyło kolejne nazwisko.

Podczas rozgrzewki przed spotkaniem Rapid Wiedeń - RB Salzburg urazu doznał podstawowy bramkarz gości i reprezentacji Austrii - Alexander Schlager. Golkiper będzie musiał przejść operację kolana i na pewno nie zdąży wrócić do pełnej sprawności przed startem turnieju. Wiadomość o kontuzji przekazał RB Salzburg w oficjalnym komunikacie.

"Kontuzja, której doznał Alexander Schlager podczas wczorajszej rozgrzewki przed spotkaniem z Rapidem Wiedeń, będzie miała długoterminowe konsekwencje. Zawodnik przejdzie w poniedziałek wieczorem w Innsbrucku operację lewego kolana i oznacza to dla niego koniec sezonu. Dokładniejszy termin jego powrotu do gry zostanie przedstawiony w późniejszym czasie" - czytamy w nim.

Reprezentacja Polski z Austrią zmierzy się 21 czerwca - będzie to drugi mecz grupowy. Pięć dni wcześniej Polacy zmierzą się z Holandią. Podopieczni Michała Probierza 7 i 10 czerwca zagrają towarzyskie spotkania z Ukrainą i Turcją.