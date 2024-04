Katastrofa rywali Polaków tuż przed Euro 2024. To już plaga

Od zwycięskiego meczu z Walią, który dał reprezentacji Polski awans na mistrzostwa Europy, minął ponad miesiąc. Obecnie Michał Probierz i jego sztab intensywnie pracują nad wszelkimi detalami związanymi z niemieckim turniejem. Najważniejsza jest oczywiście kadra piłkarzy, która pojedzie na Euro 2024. Jak na razie w tej kwestii selekcjoner nie ma powodów do narzekania.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Wielkie gwiazdy nie zagrają z Polakami? Tak wygląda sytuacja kadrowa naszych rywali

Na ten moment żaden z najważniejszych kadrowiczów nie doznał urazu, który wykluczyłby go z rywalizacji na mistrzostwach Europy. Co prawda, zdarzały się kontuzje Wojciecha Szczęsnego czy Piotra Zielińskiego, jednak piłkarze szybko wracali do zdrowia. W optymalnej dyspozycji fizycznej są m.in. Jakub Kiwior, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski czy kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kadrowa naszych grupowych rywali. Zacznijmy od Austriaków. Niemal pewne jest, że w ich składzie na zbliżające się Euro 2024 zabraknie kapitana i jednej z największych gwiazd, jaką niewątpliwie jest David Alaba. Obrońca Realu Madryt w grudniu przeszedł operację po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie. Taki uraz wyklucza zawodnika przeważnie na 3/4 sezonu, przez co można przypuszczać, że Alaba nie zagra na ME. Z taką samą kontuzją zmaga się Sasa Kalajdzić - dwumetrowy napastnik wypożyczony z Wolverhampton do Eintrachtu Frankfurt, który już na poprzednich mistrzostwach Europy strzelił gola Włochom w 1/8 finału.

Nieciekawie wygląda także sytuacja Konrada Laimera z Bayernu. 26-latek został zmieniony już w 28. minucie sobotniego meczu z Eintrachtem (2:1). Nie wiadomo, jak poważna jest jego kontuzja. W tym sezonie kilkukrotnie o pomoc lekarzy musiał prosić także Marco Arnautović z Interu Mediolan. Za to Marcel Sabitzer z Borussi Dortmund borykał się ostatnio z przeziębieniem, jednak powinien być gotowy na najbliższy półfinał Ligi Mistrzów z PSG.

Gdyby tego było mało, dużo dzieje się wokół Ralfa Rangnicka. Selekcjoner Austriaków jest kuszony pracą w Bayernie Monachium, który po sezonie pożegna się z Thomasem Tuchelem. Jeśli Rangnick jeszcze przed ME ogłosiłby przenosiny do niemieckiego klubu, reprezentanci Austrii jechaliby na turniej ze świadomością, że ich selekcjoner lada moment odejdzie z pracy.

W przypadku Francuzów na ten moment największym niepokojem jest sytuacja Kingsley'a Comana, którego także może zabraknąć na mistrzostwach Europy. Jego kolega z Bayerniu - Dayot Upamecano - niedawno podczas jednego z treningów skręcił staw skokowy, jednak mimo to powinien znaleźć się w kadrze Didiera Deschampsa. Za to u Holendrów martwić może kolejna w tym sezonie kontuzja Frenkiego de Jonga. Pomocnik Barcelony doznał jej podczas El Clasico. Pierwotnie miał wrócić po pięciu tygodniach, jednak nie wiadomo, jak przebiegnie jego powrót do zdrowia. Z problemami zmaga się także Memphis Depay z Atletico Madryt oraz Donyell Malen z Borussii Dortmund. Do ME pozostało sześć tygodni, które mogą przynieść jeszcze wiele zaskakujących scenariuszy.

Kiedy reprezentacja Polski gra mecze fazy grupowej ME?