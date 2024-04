Tajemnica kapitalnej formy reprezentanta Polski wyszła na jaw. Probierz może zacierać ręce

Latem 2023 roku Michał Skóraś zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer. Odszedł z Lecha Poznań do Club Brugge za sześć milionów euro. Początkowo Polak nie był w stanie odnaleźć się w drużynie. Grał mało, co też wpływało na słabe statystyki. W ostatnich tygodniach zaczął jednak błyszczeć. Był zaangażowany w akcję bramkową (gol lub asysta) w czterech z sześciu minionych spotkań. Jego znakomitą postawę docenili belgijscy dziennikarze.

"W zespole znów jest życie. Stało się tak głównie dzięki Skórasiowi, który przyszedł do klubu latem, ale dopiero teraz imponuje formą. W sposobie jego gry jest mnóstwo energii" - podkreślali. Okazuje się, że Polak może liczyć nie tylko na uznanie ze strony mediów, ale i kolegów z drużyny.

Michał Skóraś chwalony w Belgii. Kolega z kadry rozpływa się z zachwytu. "Bardzo się angażuje"

Skóraś kapitalnie zaprezentował się w środowy wieczór, kiedy to Club Brugge pokonał Genk aż 4:0. I duża w tym zasługa naszego rodaka. Był bliski zdobycia asysty, ale finalnie w inny sposób zapisał się w protokole meczowym. Strzelił bowiem gola na 2:0.

Po meczu nachwalić nie mógł się go Hans Vanaken, a więc kapitan i klubowa legenda Club Brugge. W barwach tej drużyny zanotował już ponad 400 występów. Belg był pod wrażeniem postawy Polaka. Wprost stwierdził, co wpłynęło na poprawę formy.

- Dlaczego radzi sobie tak dobrze? Ma to związek z pewnością siebie, okresem, w którym się znajdujemy. To wynika przede wszystkim z tego, że zaczął grać. Oczywiście ma umiejętności i bardzo angażuje się w zespół, co procentuje - podkreślał w rozmowie z Eleven, cytowany przez TVP Sport.

Zwyżka formy Skórasia z pewnością cieszy Michała Probierza. Już w połowie czerwca wystartuje Euro 2024, na którym zagra też reprezentacja Polski. W fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią. Obecnie selekcjoner przygląda się potencjalnym kadrowiczom - na radarze rzecz jasna znalazł się też Skóraś. Szkoleniowiec wybrał się nawet na mecz Club Brugge z Unionem Saint-Gilloise (2:1), który odbył się w minioną niedzielę. W nim Polak rozegrał 71 minut.

Nie można zatem wykluczyć, że Skóraś otrzyma powołanie do kadry. Ostatni raz zagrał w reprezentacji we wrześniowym meczu z Albanią. Łącznie w seniorskiej drużynie narodowej zaliczył siedem występów.