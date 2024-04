Wiemy, gdzie reprezentacja Polski zagra sparingi przed Euro! PZPN ogłasza

Mecze towarzyskie z Ukrainą (7 czerwca) oraz Turcją (10 czerwca) będą ostatnimi sprawdzianami reprezentacji Polski przed Euro 2024. Na niemieckim turnieju drużyna Michała Probierza zagra kolejno z Holandią, Austrią oraz Niemcami.

Do środy nie wiadomo było, gdzie odbędą się te spotkania. Chociaż domem reprezentacji Polski jest Stadion Narodowy w Warszawie, to często spotkania towarzyskie rozgrywane były w innych miastach. Tak było na przykład przed ostatnimi mistrzostwami Europy, kiedy kadra Paulo Sosy zagrała z Rosją (1:1) we Wrocławiu oraz z Islandią (2:2) w Poznaniu.

Podobnie było w 2018 r. przed mistrzostwami świata w Rosji. W marcu drużyna Adama Nawałki zagrała z Nigerią (0:1) we Wrocławiu i Koreą Południową (3:2) w Chorzowie. W czerwcu było też spotkanie z Chile (2:2) w Poznaniu.

Wiadomo, gdzie przed Euro zagra kadra

Tym razem w grę wchodziły też inne miasta niż Warszawa. Chociaż spekulowano, że kadra znów może zawitać do Wrocławia, Gdańska lub Stadion Śląski w Chorzowie, to ostatecznie wybór padł na Stadion Narodowy. Potwierdził to PZPN w oficjalnym komunikacie.

"Możemy oficjalnie potwierdzić, że oba towarzyskie spotkania reprezentacji Polski z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06) odbędą się na PGE Narodowym. Takie rozwiązanie odpowiada potrzebom zgłoszonym przez selekcjonera Michała Probierza. Dziękujemy władzom PGE Narodowego za ich przychylność, która pozwala nam stworzyć idealne warunki przygotowań dla naszej reprezentacji przed Euro 2024" - napisano.

Bilety na mecz z Ukrainą trafią do otwartej sprzedaży 13 maja. Dzień później rozpocznie się otwarta sprzedaż wejściówek na spotkanie z Turcją. Ceny biletów to 120 zł (III kategoria), 180 zł (II kategoria) oraz 240 zł (I kategoria).

Bilet rodzinny (dziecko do lat 12 plus opiekun) to koszt 160 zł. Osoby niepełnosprawne lub ze znaczną niepełnosprawnością wraz z opiekunem muszą zapłacić 90 zł.

Ukraina i Turcja to finaliści Euro 2024. Pierwsi zagrają w grupie E z Belgią, Słowacją oraz Rumunią. Turcy trafili do grupy F, gdzie jej rywalami będą Gruzja, Portugalia oraz Czechy.