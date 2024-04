Piszczek zabrał głos ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski od 2008 roku występuje w reprezentacji Polski w piłce nożnej, a od 2014 jest jej kapitanem. W barwach narodowych napastnik FC Barcelony rozegrał już 148 meczów, zdobywając 82 bramki. Był obecny także podczas baraży o Euro 2024 i pomógł drużynie awansować na międzynarodową imprezę. Choć napastnik pozostawał aktywny i podłączał się pod akcje ofensywne zespołu, to w starciach z Estonią i Walią nie wpisał się na listę strzelców. Lewandowski ostatniego gola dla Biało-Czerwonych strzelił 21 listopada 2023 roku w meczu towarzyskim przeciwko Łotwie.

Piszczek komplementuje Lewandowskiego. "Zawodnik stulecia"

Mimo że Lewandowski nie strzela ostatnio goli dla drużyny narodowej, to trudno wyobrazić sobie zespół bez niego. Nie ma jednak wątpliwości, że ten moment w końcu nadejdzie, bowiem w tym roku będzie świętować swoje 36 urodziny. Głos w tej sprawie zabrał 66-krotny reprezentant Polski - Łukasz Piszczek - w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl. - Jeżeli Robert skończy, to na pewno strata będzie wyraźna. Moim zdaniem to zawodnik stulecia w polskiej piłce - podkreślił były piłkarz Borussii Dortmund.

- Ktoś może się obruszyć lub powiedzieć, że z kadrą nic nie wygrał, trudno. Ale mówię o umiejętnościach i fakcie, przez jak długi czas Robert rywalizuje na najwyższym poziomie. Utrzymać się na szczycie przez tyle lat, grać w tym wieku w Barcelonie... dla mnie sprawa jest oczywista. Będzie go trudno zastąpić - dodał.

O co reprezentacja Polski walczy na Euro 2024? Piszczek zabrał głos

W dalszej części wywiadu Piszczek został poproszony o ocenienie szans Biało-Czerwonych na tegorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech. - Gdybym był w szatni, powiedziałbym do chłopaków: "panowie, chcemy z tej grupy wyjść i o to walczymy". Po coś w końcu jedziemy na mistrzostwa. Nie wyobrażam sobie, żeby chłopaki mieli inny cel. Nie stawiałbym też nas na straconej pozycji. To są trzy spotkania, w każdym z nich można postarać się o niespodziankę. Doceniłbym w naszej grupie reprezentację Austrii - ocenił.

Inauguracja Euro 2024 w Niemczech odbędzie się 14 czerwca. W fazie grupowej reprezentacja Polski zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.