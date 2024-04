Wielki polski talent usłyszał diagnozę. Brzmi jak wyrok

Reprezentacja Polski po wygraniu barażu z Walią zapewniła sobie awans na Euro 2024. Do rozpoczęcia turnieju pozostało jeszcze sporo czasu, ale na brak pracy z pewnością nie narzeka selekcjoner Michał Probierz. Szkoleniowiec chciałby zacząć zgrupowanie już 1 czerwca, a więc musi wybrać grupę zawodników, którzy powalczą o wyjazd na turniej. Niewykluczone, że jeden z jego planów będzie musiał zostać zmieniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieoczekiwane problemy wyprawy "Pateca" na Mount Everest! Adam Bielecki komentuje

Wielki pech kandydata do wyjazdu na Euro 2024. Złe wieści dla Michała Probierza

Media informowały, że selekcjoner ma na oku młodego zawodnika i być może będzie chciał włączyć go do kadry, a może nawet zabrać na Euro 2024. Chodzi o Dominika Szalę, który robi furorę w Górniku Zabrze. 17-latek wywalczył sobie miejsce w zespole Jana Urbana i w tym sezonie uzbierał już 10 występów w ekstraklasie.

Od lutego do początku kwietnia Szala aż osiem razy z rzędu wybiegał w pierwszym składzie. Nie pojawił się jednak w ostatnich meczach Górnika ze Śląskiem Wrocław i Rakowem Częstochowa. Powodem tego ma być uraz, którego doznał 17-latek. Więcej szczegółów przekazał Łukasz Olkowicz.

- Dominik Szala z powodu przeciążenia nabawił się kontuzji kolana. Teraz nie bierzemy go pod uwagę, bo z tego, co słychać, sezon może być dla niego skończony. Zobaczymy, jak to się potoczy - powiedział dziennikarz w programie "Piłkarski Salon" na kanale Meczyki.

Niewykluczone, że uraz ten nie tylko wykluczy młodego zawodnika z udziału w końcówce sezonu ekstraklasy, ale również zablokuje mu drogę do pierwszego powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski i ewentualnego wyjazdu na Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz będzie więc musiał szukać innych opcji na pozycję prawego obrońcy i nie powtórzy się schemat z Euro 2020, kiedy to w kadrze grał 17-letni Kacper Kozłowski.

Dominik Szala prywatnie jest synem Wojciecha Szali, który swoją piłkarską karierę spędził w GKS-ie Katowice i Legii Warszawa. Środkowy obrońca wygrał dwa mistrzostwa Polski z klubem ze stolicy i zagrał w jego barwach 165 razy.