Media: Szykuje się wielki powrót do reprezentacji Polski. Oto plan Probierza

Michał Skóraś latem zeszłego roku przeszedł z Lecha Poznań do belgijskiego Club Brugge. Klub wydał na niego sześć milionów euro i wydawało się, że były to źle zainwestowane pieniądze. Pomocnik długo nie mógł odnaleźć się w drużynie. Grał mało, a to przekładało się na kiepskie liczby. W ostatnim czasie radzi sobie już dużo lepiej.

Michał Skóraś może otrzymać powołanie do kadry

Polak od ponad miesiąca jest jednym z lepszych zawodników zespołu. W niedzielę skrzydłowy zdobył bramkę w ligowym meczu z Antwerpią (3:0), a w czwartek brał udział w obu akcjach bramkowych Club Brugge w meczu Ligi Konferencji przeciwko PAOK-owi Saloniki (2:0). "W drużynie znów jest życie. Stało się tak głównie dzięki Skórasiowi, który przyszedł do klubu latem, ale dopiero teraz imponuje formą" - zachwycają się nim belgijskie media.

Okazuje się, że dobrą formę zawodnika zauważył również Michał Probierz. Jak informuje portal Meczyki.pl, selekcjoner reprezentacji Polski będzie oglądał z trybun najbliższy mecz Club Brugge z Unionem Saint-Gilloise, który odbędzie się w niedzielę. "Już wcześniej u piłkarza był jeden z członków sztabu kadry, a Skóraś mocno zaimponował mu swoim występem" - czytamy w tekście. Nie można zatem wykluczyć, że skrzydłowy znajdzie się w kadrze na zbliżające się mistrzostwa Europy. Tam Polaków czekają mecze z Austrią, Holandią i Francją.

W bieżącym sezonie Skóraś rozegrał łącznie 38 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył osiem asyst. W kadrze natomiast do tej pory wystąpił siedem razy. Ostatni raz zagrał w reprezentacji we wrześniowym meczu z Albanią.

Club Brugge aktualnie znajduje się w grupie mistrzowskiej belgijskiej Jupiler League. Tam zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 33 punktów.